Нелетная порода

Размеры контейнера для перевозки животных в самолете и поезде различаются. На воздушном транспорте они не должны превышать 115 см по сумме трех измерений (длина не больше 55 см, ширина – не больше 40 см, высота – не больше 20 см), на железной дороге предел – 180 см по сумме трех измерений.

Несколько пород собак недавно внесены в черный список крупного национального авиаперевозчика – «Аэрофлота». Это собаки с укороченной лицевой частью черепа. Самые распространенные их представители – бульдоги.

Поскольку с материком и населенными пунктами Сахалина и Курил областной центр связывают рейсы авиакомпаний, входящие в состав «Аэрофлота», запрет касается островитян в полной мере. Правда, связанных с этим инцидентов и отказов в перевозке не было, рассказали в авиакомпании «Аврора». Правила перевозки животных есть в каждой билетной кассе, и при покупке кассир объясняет, какие запреты сейчас действуют.

Табу на собак с плоскими мордами связано с тем, что эти породы плохо переносят полет, перепады давления. Были даже случаи их смерти на борту. Для перевозчика же это оборачивалось дополнительными затратами – приходилось покрывать хозяевам убытки.

Еще одно изменение в правилах должно облегчить жизнь путешественникам с собаками и кошками. Теперь им больше не нужны ветеринарные справки для поездок внутри страны.

С 10 января 2017 года появился приказ Министерства сельского хозяйства России, который отменил необходимость получения такой справки. Чтобы отправиться с питомцем в путь, достаточно записи о том, что животное здорово, в его паспорте. Эти правила действуют на всех видах транспорта. Но стоит помнить, что ветеринарная справка потребуется, если животное с хозяином отправляются заграницу. На ее основании выписывается ветеринарный сертификат международного образца.

Такие разъяснения дали в пункте ветеринарного контроля аэропорта Южно-Сахалинска. По мнению сотрудников этой службы, поездку с питомцем в любом случае лучше планировать заранее и не полениться изучить правила перевозки.