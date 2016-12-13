Следком разбирается в суициде 27-летнего сахалинца

Тело 27-летнего молодого человека обнаружили сегодня в одной из квартир дома №22 на ул. Школьной Макарова.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, информация о происшествии поступила к местным следователям в 06:55.

В ходе осмотра места трагедии установлено, что парень покончил жизнь самоубийством через повешение.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.