На Сахалине ищут убийцу 25-летней девушки

В Тымовском селе Кировском обнаружено тело 25-летней местной жительницы, рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ.

Информация о страшной находке поступила к следователям 7 февраля. Они сразу выехали на место происшествия в одном из домов на ул. Подгорной. На трупе специалисты нашли признаки насильственной смерти – на шее ясно видны странгуляционные борозды.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следственным отделом по Тымовскому району совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.