ЕГЭ по-взрослому

Островной регион поддержал Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 7 февраля свои знания по русскому языку проверили министр образования, ректор вуза и мамы будущих выпускников

Те, кто никогда не сдавал ЕГЭ, нередко интересуются: что такое КИМы и как выглядят эти самые контрольно-измерительные материалы? Каково выполнять задания под прицелом видеокамер? Эти вопросы волнуют и самих выпускников, и их родителей. Пройти ЕГЭэшные испытания смогли 15 сахалинцев. За школьные парты сели министр образования области Наталья Мурашова, начальник департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева, председатель областной Общественной палаты Владимир Иконников, и. о. ректора СахГУ Олег Федоров. Также в числе участников – учителя, журналисты, родители и будущие выпускники школ.

Пунктом проведения экзамена стала южно-сахалинская гимназия № 2. Допуск участников – такой же строгий, как и во время обычного ЕГЭ. Все личные вещи остаются в аудитории на первом этаже. При себе разрешено иметь только черную гелевую ручку и паспорт. Воду попить можно только перед кабинетом, куда даже с одноразовым стаканчиком не пускают. – Могу я взять с собой очки? – интересуется министр Наталья Мурашова. – Можете, – разрешает руководитель пункта проведения ЕГЭ Римма Наймановская.

Проверка на честность

Процедура ЕГЭ во время акции не отличается от реальной. Участники акции проходят проверку на честность с помощью металлоискателя. После идут в аудиторию, где им предстоит вспомнить премудрости грамматики родного языка. В классе ведется видеонаблюдение, присутствуют общественные наблюдатели. Члены государственной экзаменационной комиссии напоминают о правилах. Строгие табу ни в коем случае нельзя нарушать.

На экзамене запрещено иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы и шпаргалки. Нельзя фотографировать и переписывать экзаменационные материалы и распространять их. А еще – разговаривать, пересаживаться и перемещаться по классу без сопровождения организаторов. К слову, на «родительском» ЕГЭ нарушителей не оказалось, и никому покидать аудиторию не пришлось. – В этом экзамене, на мой взгляд, ничего страшного нет. Если атмосфера доброжелательная, то и проходит все спокойно, – говорит участница акции Татьяна Фесенко. – Сегодня у меня возникло ощущение, что нахожусь на ответственном мероприятии. Но стала решать задания и успокоилась. Татьяна Юрьевна преподает географию в гимназии № 2. Но она пробовала сдать экзамен не как учитель, а как мама одиннадцатиклассницы. – Дочку ЕГЭ не пугает, ведь в школе постоянно репетируют его проведение, – говорит собеседница. – Но дети волнуются перед любой проверкой знаний. Кто-то, например, переживает, как правильно заполнить бланки, написать буквы и цифры, чтобы компьютер распознал символы.

Символ в клетке

Контрольно-измерительные материалы поступают в аудиторию на диске в специальном пакете. Упаковка не нарушена – демонстрируют организаторы. КИМы печатают на глазах участников экзамена. Это новая технология, и с 2018 года она станет обязательной для всех пунктов проведения ЕГЭ. В индивидуальных пакетах участники акции получают бланки для регистрации и ответов, листы с заданиями. Вместе с членом экзаменационной комиссии участники по образцу заполняют бланки. Один символ – одна клетка. – Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Ведь все задания составлены на основе школьной программы, – организаторы напутствуют взрослых сахалинцев теми же словами, которые будут говорить школьникам в июне.

После экзамена министр образования области Наталья Мурашова первой дала комментарий. – Часто мамы и папы волнуются перед экзаменами больше своих детей. А ребятам в этот трудный период необходима поддержка родителей. Акция дала уникальную возможность заглянуть в суть ЕГЭ. Надеюсь, теперь у родителей будущих выпускников снизился эмоциональный накал. Спокойствие взрослых передастся детям, которые, надеюсь, уверенно пойдут на экзамены. Жаль, что мне не хватило времени написать сочинение, что я очень любила делать в школе. Моя мама преподавала русский язык и литературу, потому меня с детства гоняли за грамматические ошибки, как и я теперь гоняю своих сотрудников, – улыбается Наталья Антоновна.

Мама спокойна

Южносахалинка Наталья Цыганова об акции узнала от классного руководителя дочери. Девочка в этом году оканчивает школу, и мама боялась, что своими переживаниями помешает будущей выпускнице настроиться перед экзаменами. – Она у меня спокойно относится к ЕГЭ. Вот я и решила сама попробовать, чтобы меньше волноваться, когда дочь будет сдавать экзамены, – делится Наталья Анатольевна. – В своей жизни я прошла множество проверок знаний. Защитила несколько дипломов, один из них – красный. Всегда считала, что лучше пережить привычную процедуру экзамена – вытянуть билет и ответить устно. Но теперь ей кажется, что ЕГЭ совсем не страшен. Когда есть знания, любое задание становится преодолимым.