«Сахалинуголь-6» оштрафован на 120 тыс. рублей

Суд назначил ООО «Сахалинуголь-6» штраф в размере 120 тыс. рублей.

По информации пресс-службы «Сахалинэнерго», предприятие нарушило режим ограниченного энергоснабжения. Факт подтвержден материалами административного производства, проведенного региональным управлением Ростехнадзора. Режим был введен из-за задолженности в 52 млн рублей за потребленную электроэнергию угледобывающим предприятием.

Между ООО «Сахалинуголь-6» и «Сахалинэнерго» заключен договор, по которому сторонам надлежит исполнять ряд обязательств. «Сахалинэнерго» обеспечивало бесперебойную подачу энергоресурса на объекты партнера, однако оплата оказанных услуг в полном объеме и в установленные сроки не производилась. Тогда энергетики направили должнику уведомление, в котором предложили погасить задолженность либо самостоятельно ограничить режим потребления электроэнергии до уровня технологической брони. Однако к положительному результату это не привело: с долгами угольщики не рассчитались, продолжая при этом потреблять электроэнергию в полном объеме.

Подобные действия подпадают под санкцию соответствующей статьи, по которой предусмотрен административный штраф от 100 до 200 тыс. рублей.

В настоящее время, по информации «Сахалинэнерго», «Сахалинуголь-6» выявленных и подтвержденных решением суда нарушений не устранил, задолженность не погасил и режим электропотребления не ограничил. В связи с этим энергокомпания вновь обратилась в Ростехнадзор с заявлением о привлечении угольщиков к административной ответственности.