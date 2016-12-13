Замминистра ЖКХ Сахалинской области назначен советником губернатора

Денис Кан будет совмещать должности заместителя министра ЖКХ области и советника губернатора, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

Об этом Олег Кожемяко сообщил на рабочей встрече с замминистра ЖКХ. Накануне Денис Кан вернулся из командировки в Охинский район. Жители этого муниципального образования нередко сталкиваются с перебоями в обеспечении электроэнергией, теплом и водой. Замминистра ЖКХ на месте изучал сложившуюся ситуацию, прорабатывал меры по улучшению коммунальной сферы района.

В частности, Денис Кан доложил губернатору о коммунальной аварии в селе Восточном. Здесь из-за обрыва воздушной линии электропередачи могла перемерзнуть отопительная система трех жилых домов. Благодаря оперативной работе энергетиков аварию удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

По мнению замминистра, необходимо переводить местные воздушные электросети на использование самонесущего изолированного провода.

- Это позволит заметно снизить количество аварий, вызванных короткими замыканиями из-за схлестывания проводов без изоляции, которые особенно часто случаются в условиях сильных ветров. В соседнем Ногликском районе эту задачу удалось решить с помощью инвестиций из федерального бюджета по программе энергосбережения. В результате перевода частного сектора райцентра на использование самонесущего изолированного провода надежность электроснабжения заметно повысилась, - отметил Денис Кан.

Он подчеркнул, что в финансовых вливаниях нуждается и Охинская теплоэлектроцентраль. Ее устаревшее оборудование не обеспечивает должную стабильность тепло- и электроснабжения жителей.

- Северный район требует к себе особого внимания, - сказал Олег Кожемяко. – Необходимо наладить работу по привлечению инвестиций на территорию Охинского городского округа, решить целый комплекс вопросов по ремонту инженерных коммуникаций, теплоэлектроцентрали, переселению из ветхого и аварийного жилья, сейсмоукреплению зданий, благоустройству. К сожалению, эти темы, а также наказы жителей района, касающиеся строительства бани в Охе, школы-детсада в селе Тунгор, в последнее время выпали из сферы внимания муниципальных властей.

По информации главы региона, в Охинском районе не подготовили ни одного инвестиционного проекта в сфере малого и среднего бизнеса. Такая ситуация сложилась вопреки тому, что областные власти зарезервировали на поддержку таких начинаний серьезные средства.

Денис Кан получил поручение губернатора заняться решением вопросов, связанных с привлечением инвестиций в северное муниципальное образование, социально-экономическим развитием территории.

- Опыт, который вы получили, работая в органах исполнительной власти области, несомненно, поможет вам добиться улучшения ситуации в Охинском районе в интересах его жителей, - сказал Олег Кожемяко, напутствуя своего нового советника.