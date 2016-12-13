В сахалинском наркодиспансере курильщиков лечат спа-процедурами, ароматерапией и музыкой

Комплексный подход в лечении сахалинцев от никотиновой зависимости внедрили в областном наркодиспансере в Южно-Сахалинске. Теперь страдающих от вредной привычки ведут сразу несколько специалистов.

- Мы не изобрели велосипед, какую-то новую методику, все они уже давно известны. А всего лишь актуализировали работу всех специалистов, так сказать, связали всех в один комплект. Тем самым повысилась эффективность борьбы с курением. То есть человек, который обратился в кабинет антитабака, теперь получит всестороннюю помощь, в которой нуждается, - пояснил медицинский психолог наркодиспансера Алексей Ларионов.

Профильный специалист, психиатр- нарколог Ольга Шилова рассказала о новых инструментах, которые появились в учреждении. Во-первых, курильщику предложат медикаментозную помощь. Во-вторых, к его услугам – несколько современных аппаратов, которые помогут нивелировать последствия отказа от своей привычки.

Спа-капсула, такие обычно стоят в косметических салонах, снизит стрессовый фон у человека, решившего начать жить по-новому. Разные вибрационные режимы, тепло, ионизирующее излучение, а также набор эфирных масел для ароматерапии – все это расслабит бывшего курильщика. В этом поможет и встроенная аудиосистема, выбор музыки здесь очень широк. Спа-капсула, помимо релаксирующей, обладает также антиоксидантной и детоксикационной функциями. Еще одним помощником нарколога станет кислородный аппарат. 15-20 минут – и легкие зависимого от табака человека становятся более чистыми, кровообращение улучшается, а отдышка уменьшается. - Все это значительно снижает последствия синдрома отмены, облегчает состояние пациента, уменьшает раздражительность. Многие в спа-капсуле даже засыпают, а некоторые отказываются от курения уже на третий день, им жалко потраченных усилий, - рассказала Шилова.

Однако, пояснил психолог, ни один аппарат не поможет справиться с пагубным пристрастием, волшебной таблетки тоже пока не придумали. Поэтому главное, на что опираются врачи в процессе лечения, – личная мотивация человека. - К нам изначально уже обращаются люди, мотивированные на отказ от курения. Наша задача – усилить эту мотивацию. И каждый специалист – нарколог, психотерапевт, психолог, специалист по социальной работе - вносит свою лепту в этом деле, - рассказал Ларионов.

Во время консультирования у психолога пациенту стараются донести мысль о том, что отказаться от курения не так тяжело, как принято думать. Такой отказ не вызывает никаких негативных последствий, не повлечет за собой ни физиологических, ни психологических болезненных ощущений. Человек с каждым днем будет чувствовать себя все лучше и лучше. - Даже никотиновая ломка – придуманный термин. Речь идет, скорее всего, о психологическом программировании человека на то, что он не сможет бросить курить никогда, а если бросит, то ему будет плохо. И задача врача – запустить обратный процесс: в позитивном ключе человек должен говорить о том, что отказаться от табака легко. И очень скоро бывший курильщик заметит, как вернется обоняние, появится более четкое восприятие окружающего мира, исчезнет кислородное голодание. А значит, мозг заработает гораздо лучше, - поделился психолог.