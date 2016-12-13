Российский космонавт сфотографировал Южно-Сахалинск с МКС

- Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками ночных городов. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями, - написал Рыжиков.

Фотографию с изображением областного центра он подписал так: Южно-Сахалинск – город на Дальнем Востоке России.

Под фотографиями появилось уже множество комментариев. В основном это благодарность космонавту за возможность лицезреть родной город и страну с недосягаемой простому человеку высоты.

- Это очень интересно – посмотреть разные города с высоты МКС. Спасибо большое за предоставленную возможность. Супер! – пишут люди. - Один раз я летела в ночь самолетом над Европой, видела подобные картины освещенных городов - красота! А вы по несколько раз на дню их пролетаете - как же это интересно! Может, как-нибудь Северную Корею поснимаете? Говорят, там экономят на электричестве, города темные по ночам.

Многие «заказывают» космонавту снимки своих городов, которые они не нашли в подборке, например, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, города Крыма, Рязань, Владивосток.

Некоторые делятся, что в эти дни благодаря ясной погоде было отлично видно пролетающую МКС. Кстати, по расчётам специалистов, на Сахалине орбитальную станцию, пролетающую на ночном небе, можно будет увидеть 17 февраля.