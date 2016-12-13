Олег Кожемяко раскритиковал работу властей Южно-Сахалинска

«Экскурсию» для чиновников администрации Южно-Сахалинска по основным «достопримечательностям» областного центра устроил сегодня губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве, к такому шагу главу региона вынудил тот факт, что многие поручения, данные руководителям структурных подразделений города ещё в 2016 году, по-прежнему остаются неисполненными. Речь идет о реализации планов по благоустройству Южно-Сахалинска.

В одном автобусе собрались мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители управления архитектуры и градостроительства, строительного надзора, департаментов городского хозяйства и землепользования. По пути следования транспорта в окне мелькают фасады домов самых разных цветов, не сочетающихся между собой, соседствующие с полуразрушенными строениями.

- Я хочу, чтобы вы, наконец, вышли из своих кабинетов и воочию увидели, что сегодня представляет областной центр. Это позор для региона. Ситуация с благоустройством в городе близка к чрезвычайной. Системной работы по улучшению внешнего облика Южно-Сахалинска нет. Он совсем не похож на столицу островной области – крайне неухоженный, с отсутствием единого архитектурного стиля. Фасады домов делают безобразным эстетический облик города, - сказал участникам поездки Олег Кожемяко.

Как пояснил руководитель агентства архитектуры и градостроительства области Семен Вялкин, давая разрешение строителям на применение того или иного цвета в покраске фасадов, в первую очередь учитывался единый композиционный стиль. - Да посмотрите сами, о чем вы говорите. Мы едем по проспекту Мира, где тут единый художественный стиль, где вкус? Рядом с ядовито-красными домами соседствуют зеленые и оранжевые, тут же покосившиеся синие заборы и полуразрушенные бараки. Я могу оценить работу архитектора как неудовлетворительную. Необходимо кардинально менять ситуацию. Времени на раскачку я больше не дам, - сказал Олег Кожемяко.

По словам градоначальника, меры по улучшению благоустройства уже приняты. - В настоящее время продумываются детали по преобразованию города, цветовой гаммы, архитектурного стиля. Этим летом новый облик обретут почти полсотни домов. Не оставим без внимания беспорядочно развешанные афиши и рекламные баннеры на заборах и фасадах, - доложил Сергей Надсадин. Много замечаний губернатор высказал по поводу обустройства строительных площадок и потребовал ужесточить требования к их содержанию. Многие из них не просто не облагорожены, но и опасны для горожан. Поездка по улицам города длилась три часа. По итогам Олег Кожемяко поручил городской администрации предоставить пообъектный график мероприятий по ремонту фасадов зданий, демонтажу рекламных конструкций, строительству и замене заборов, обустройству объектов незавершенного строительства, благоустройству территорий. План работ должен быть готов к 1 марта 2017 года.