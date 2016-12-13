Сахалинка примет участие в конкурсе «Мисс Виртуальная Россия-2017». Главным призом конкурса станет автомобиль BMW.

Южносахалинка Рада Лагунина уже разместила на сайте организаторов конкурса собственную фотографию и краткую справку о себе. В ней, в частности, говорится, что девушка любит читать книги по саморазвитию и психологии, а также знакомиться и поддерживать общение с умными и интересными людьми.

- Я очень разносторонний человек и не ставлю себе рамки, какая бы ни стояла передо мной задача. Здоровый образ жизни, правильное питание, спорт – это прям моё! С детства я очень люблю путешествовать, посещать новые места и узнавать историю этих мест, - поделилась девушка.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, «Мисс Виртуальная Россия» — это всероссийский интернет-конкурс красоты. Проводится он при поддержке мобильного сервиса inDriver, который предоставляет «шикарный призовой фонд».

Отличительной особенностью конкурса является его демократичность и прозрачность. Принять участие в конкурсе может абсолютно любая девушка из России старше 18 лет. Не имеет значения семейное положение или наличие детей. Участие в конкурсе абсолютно бесплатно, а для того, чтобы подать заявку, надо просто отметить в соцсети ВКонтакте или Instagram свое фото хэштегом #mvr2017 и указать в подписи свое имя, возраст и город.

Каждый желающий также может выдвинуть свою претендентку на корону, отметив ее фотографию хэштегом #mvr2017.

Единственным объективным жюри конкурса будет интернет-аудитория, которая голосованием определит финалисток конкурса. Три финалистки получат путевки на роскошную церемонию награждения, которая пройдет в марте 2017 года.

Сроки проведения конкурса – с 15 сентября 2016 года по 18 марта 2017 года. Он будет проведен в три этапа. В каждом из них решающую роль сыграет количество репостов и голосов в открытом интернет-голосовании. Поэтому сахалинцы смогут помочь землячке стать виртуальной королевой России.