На Сахалине отметят День зимних видов спорта

12 февраля Сахалин и Курилы отметят День зимних видов спорта.

По информации регионального минспорта, он приурочен к третьей годовщине со дня открытия ХХII Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. Праздник стал традиционным и проводится ежегодно.

В Южно-Сахалинске он стартует с открытия трамплина «К-70» после реконструкции. Торжественная церемония начнется в 12:00. В ней примут участие воспитанники школы зимних видов спорта и почетные гости. Спортсмены совершат первые прыжки и откроют первенство области по прыжкам на лыжах с трамплина.

В 13:30 на ледовом катке «Медик» состоится товарищеский матч по хоккею с мячом. Планируется, что вместе с мальчишками на лед выйдут и хоккеисты взрослой ночной хоккейной лиги против дворовой команды «Южный 41». После встречи всех участников ждет мастер-класс по хоккею от игроков профессионального спортивного клуба «Сахалин». Гостям и спортсменам, чтобы согреться, предложат горячий чай и вкусные пирожки.

В 14:00 на горе Парковой в областном центре начнется финал Кубка России по сноуборду в дисциплинах «биг- эйр» и «слоупстайл». Сахалинцы смогут увидеть экстремальные трюки от спортсменов из всех регионов страны.

В 18:30 Ледовый дворец «Кристалл» приглашает жителей и гостей города на дискотеку на льду. Организаторы подготовили конкурсы и подарки, и всё это под зажигательные ритмы и световое шоу.