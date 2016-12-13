Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем гражданской авиации

Жителей Сахалинской области с Днем гражданской авиации поздравляет губернатор Олег Кожемяко.

Дорогие друзья!

9 февраля в нашей стране отмечается День гражданской авиации, и я от всей души поздравляю вас с этим праздником! Воздушный транспорт играет важную роль в жизни государства, способствует его экономическому росту, укреплению межрегиональных связей. И, конечно, для расположенной на островах Сахалинской области авиация имеет стратегическое значение.

Надежность авиасообщения, безопасность перевозок, их качество и доступность – все это является для нас приоритетом. В последние годы многое делается для развития отрасли. Становятся более доступными Курильские острова. Увеличена частота полетов с Сахалина на Кунашир и Итуруп в зимний период. Впервые за многие годы налажено авиасообщение между Кунаширом и Шикотаном. Стабильно расширяется сеть межрегиональных маршрутов. Воздушных мостов становится все больше. А значит, растет инвестиционная и туристическая привлекательность области, она становится все более перспективным местом для жизни.

Во многом этому способствует деятельность региональной авиакомпании «Аврора». В 2016 году у неё значительно расширился парк авиационной техники. Предприятие получило пять новых воздушных судов, что положительно сказалось на увеличении объемов пассажирских перевозок. По итогам 2016 года их рост составил 22%. Безусловно, мы должны быть готовы к тому, что количество желающих посетить наш регион будет расти и дальше. С этой целью приступаем к строительству нового здания аэровокзала в областном центре. Его площадь составит 40 тысяч квадратных метров. Уверен, что этот современный транспортный объект позволит вывести на еще более высокий уровень качество обслуживания пассажиров. Мы будем продолжать работу в этом направлении. В том числе решать вопрос о снижении стоимости авиабилетов для дальневосточников.

В этот праздничный день особые слова благодарности адресую работникам и ветеранам отрасли. Дорогие друзья, крепкого здоровья вам, счастья, благополучия и удачи! Как в воздухе, так и на земле! С праздником, с Днем гражданской авиации России!