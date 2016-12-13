Паромная переправа Корсаков – Вакканай сможет работать 3,5 месяца

Паромную переправу Корсаков – Вакканай планируют запустить в работу уже в июне текущего года, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в Сахалинском морском пароходстве (SASCO).

В прошлом году сообщение между Сахалином и Японией стартовало 1 августа и действовало полтора месяца. В 2017-м навигацию планируется продлить до трёх с половиной месяцев. Этот вопрос находится в стадии проработки.

- Перед нами стоит задача увеличить пассажиропоток на данном маршруте. Продление навигационного периода нам в этом поможет. К тому же в прошлом году люди ознакомились с нашим сервисом и работой нового судна-перевозчика. От пассажиров поступали только положительные отзывы, - рассказал управляющий директор SASCO Сергей Бриль.

По его мнению, надежда на увеличение пассажиропотока есть, но насколько он станет больше, пока сказать сложно.

Напомним, что ранее перевозками на линии Корсаков – Вакканай занималась японская компания Heart Land Ferry. После сообщение закрыли из-за нерентабельности.

Весной 2016-го островные власти приняли решение возобновить движение судов. Оператором на линии впервые стало Сахалинское морское пароходство. По итогам навигации сезона-2016 судно катамаранного типа «Пингвин-33», зафрахтованное в Сингапуре, перевезло 465 пассажиров. С 1 августа было совершено 15 рейсов.

В судоходной компании отмечали увеличение пассажиропотока на данном направлении. Если в первом рейсе на линии Корсаков – Вакканай было перевезено 20 человек, то в последнем – уже 78.

«Пингвин-33», вмещающий до 80 человек, всего за четыре часа доставлял пассажиров в Японию и на Сахалин.