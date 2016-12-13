Центр внимания. Выпуск от 8 февраля

Неприглядные фасады

Ситуация с благоустройством Южно-Сахалинска близка к чрезвычайной. Такой вывод сделал глава региона Олег Кожемяко во время объезда областной столицы с городскими чиновниками. Губернатор раскритиковал неухоженные улицы, некрасивые фасады домов, необустроенные стройплощадки и отсутствие единого архитектурного стиля.

Авиабилеты для курильчан

Жители островного региона не будут переплачивать за авиабилеты на Курилы. А вот для тех, кто прописан на материке, ценник на перевозку вырос более чем в три раза.

Хорошавина переводят в Южно-Сахалинск

Бывшие сахалинские чиновники прилетят на Сахалин. В ближайшее время Александра Хорошавина, Андрея Икрамова, Сергея Карепкина и Николая Борисова эпатируют в СИЗО областного центра. Оттуда их будут возить на суд.

Площадки Ворлд Скиллз

На Сахалине продолжается битва профессионалов. Главными соревновательными площадками чемпионата «Ворлд Скиллз» стали учебные заведения Холмска и Южно-Сахалинска. На них скрестили шпаги представители двадцати рабочих профессий.

Строительство жилья

Ипотека на выгодных условиях. Уже более двухсот сахалинских семей смогли получить кредит на приобретение жилья с низкой процентной ставкой.

Гость студии

Еще один вариант решения жилищной проблемы - аренда. Для работников бюджетной сферы, госслужащих и представителей силовых структур предусмотрено выделение квартир на льготных условиях. О том, как в области ведется строительство арендных домов рассказал директор Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов.

Обмен книгами

Бук-кроссинг по-сахалински. Корреспонденты телеканала ОТВ приняли участие в добровольном обмене книгами. В добрый путь отправили произведения Жюля Верна, день рождения которого отмечается 8 февраля.

Акция школьников в Поронайске

А вот поронайских школьников букроссинг не заботит. Они призывают земляков отказаться от полиэтиленовых пакетов. В качестве альтернативы юные защитники природы предлагают использовать матерчатые экосумки. Они легко утилизируются и не приносят вреда окружающей среде.

Борьба за Сочи

В Макарове продолжается 13 областной турнир по хоккею среди дворовых команд «Спорт против подворотни - Золотая шайба». В финальный розыгрыш включились 12 лучших районных дружин старшей возрастной группы. На кону - путёвка на Всероссийские соревнования в Сочи.