Сахалинское морское пароходство (SASCO) после трехлетнего перерыва возобновило перевозку леса в Японию. Компания поставит 7 тысяч кубометров лиственницы из порта Де-Кастри Хабаровского края в порт Кисарадзу.

Заявку на поставку леса японская сторона подала в декабре прошлого года.

По словам управляющего директора SASCO Сергея Бриля, данная грузоперевозка носит разовый характер.

- Обычно Япония использует свой флот для перевозки леса, но в этот раз решила воспользоваться нашим, - отметил Бриль. - Надеемся, что в будущем мы продолжим сотрудничество.

В данный момент в российском порту теплоход «Шантар» продолжает начатую 7 февраля погрузку леса.