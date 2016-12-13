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8 февраля 20:10 / Центр внимания / книги / обмены  

Пошла по рукам

Бук-кроссинг по-сахалински. Корреспонденты телеканала ОТВ приняли участие в добровольном обмене книгами. В добрый путь отправили произведения Жюля Верна, день рождения которого отмечается 8 февраля.

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Теги  Книги Обмены
Оператор: Евгений Ахмадеев

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