Законность приобретения судна «Поларис» расследуют на Сахалине
Власти Сахалина инициировали проведение расследования по факту приобретения судна «Поларис», а также по возможным нарушениям при его эксплуатации, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Вместе с тем в поле зрения проверяющих уже попала деятельность как действующих, так и бывших работников министерства транспорта и дорожного хозяйства области, дирекции по развитию Курильских островов – тех, кто принимал решение о покупке «Полариса» и был обязан контролировать его надлежащее использование.
На покупку судна было затрачено 140 миллионов рублей. Впрочем, впоследствии на многочисленные ремонты теплохода ушла еще более внушительная сумма - около 200 миллионов рублей.
В конце прошлого года в порту Пусана специалисты трех независимых организаций, уполномоченные на проведение освидетельствования судна, составили акт, в котором говорится, что поломка двигателя стала следствием ненадлежащей эксплуатации судна фрахтователем, и, кроме того, требуется замена ряда узлов и агрегатов. А недавно еще одна комиссия обнаружила множественные дефекты корпуса теплохода. Иными словами, во многих местах он сильно проржавел, стенки истончились, износ отдельных переборок составляет около 70%, также деформированы балластные танки, а палубы зияют сквозными дырами, вызванными коррозией металла.
По предварительным расчетам, очередной капитальный ремонт судна потребует еще около 200 млн рублей. И даже при этом не возникает гарантий его дальнейшей безопасной эксплуатации. По мнению экспертов, теплоход практически исчерпал свой ресурс.
- Возникает явная угроза безопасности пассажиров. Тем более что зимой судно эксплуатируется в условиях сложной ледовой обстановки, и, без преувеличения, каждый выход в море может стать для него последним и закончиться трагедией. Учитывая всю совокупность факторов – сложность и экономическую нецелесообразность ремонта, отсутствие гарантий безопасности, скорее всего, будет принято непростое решение о выводе теплохода из эксплуатации и его последующей утилизации, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников.
Средства, которые ранее планировалось направить на ремонт «Полариса», сейчас возвращены в областной бюджет. Само судно стало главным вещественным доказательством в деле о том, как проржавевшее и полуаварийное транспортное средство смогло подтвердить свой класс в 2015 году при отсутствии за этим должного контроля.
Параллельно сахалинские власти проводят претензионную работу в отношении недобросовестного фрахтователя - морской компании «Сахалин – Курилы». В арбитражный суд области направлен иск о возмещении убытков, понесенных бюджетом из-за ненадлежащей эксплуатации судна и упущенной от этого выгоды, а также затрат на транспортировку «Полариса» в корейский порт и его обследование.
Кроме того, власти рассчитывают и на получение страховой выплаты по факту аварийного случая в размере 140 млн рублей. Сумма будет взыскана в судебном порядке со страховой компании «Согласие», специалисты которой отказались признавать данный случай страховым.
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