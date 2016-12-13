Законность приобретения судна «Поларис» расследуют на Сахалине

Власти Сахалина инициировали проведение расследования по факту приобретения судна «Поларис», а также по возможным нарушениям при его эксплуатации, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Вместе с тем в поле зрения проверяющих уже попала деятельность как действующих, так и бывших работников министерства транспорта и дорожного хозяйства области, дирекции по развитию Курильских островов – тех, кто принимал решение о покупке «Полариса» и был обязан контролировать его надлежащее использование.

Кстати На покупку судна было затрачено 140 миллионов рублей. Впрочем, впоследствии на многочисленные ремонты теплохода ушла еще более внушительная сумма - около 200 миллионов рублей.

В конце прошлого года в порту Пусана специалисты трех независимых организаций, уполномоченные на проведение освидетельствования судна, составили акт, в котором говорится, что поломка двигателя стала следствием ненадлежащей эксплуатации судна фрахтователем, и, кроме того, требуется замена ряда узлов и агрегатов. А недавно еще одна комиссия обнаружила множественные дефекты корпуса теплохода. Иными словами, во многих местах он сильно проржавел, стенки истончились, износ отдельных переборок составляет около 70%, также деформированы балластные танки, а палубы зияют сквозными дырами, вызванными коррозией металла. По предварительным расчетам, очередной капитальный ремонт судна потребует еще около 200 млн рублей. И даже при этом не возникает гарантий его дальнейшей безопасной эксплуатации. По мнению экспертов, теплоход практически исчерпал свой ресурс.

- Возникает явная угроза безопасности пассажиров. Тем более что зимой судно эксплуатируется в условиях сложной ледовой обстановки, и, без преувеличения, каждый выход в море может стать для него последним и закончиться трагедией. Учитывая всю совокупность факторов – сложность и экономическую нецелесообразность ремонта, отсутствие гарантий безопасности, скорее всего, будет принято непростое решение о выводе теплохода из эксплуатации и его последующей утилизации, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников.