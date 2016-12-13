Власти Сахалина летом направят на курильское направление суда неледового класса

Правительство Сахалинской области в связи с поломкой судна «Поларис» для обеспечения надежного морского сообщения с Курильскими островами намерено привлечь нескольких перевозчиков.

– В летний период, когда пассажиропоток на курильском направлении наиболее велик, планируется организовать дополнительные рейсы судов неледового класса, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Пресс-служба напоминает, что в ближайшие годы для Сахалинской области два морских грузопассажирских теплохода ледового класса построит хабаровский завод.

Ожидается, что их проектирование начнется в апреле 2017 года, сейчас для этого готовится техническое задание. А уже в конце 2019-го планируется получить первое судно. В отличие от иностранного «Полариса» оно будет значительно дешевле в эксплуатации: ремонт оборудования в случае необходимости можно оперативно проводить на верфях предприятий Дальнего Востока.