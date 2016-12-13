Телеканал «ОТВ-Сахалин» закрепился на 21-й кнопке

Телеканал «ОТВ-Сахалин» получил статус обязательного общедоступного регионального телеканала.

Такое решение 8 февраля принято в Москве на заседании Федеральной комиссии по телерадиовещанию.

Комиссия рассматривала заявки местных телекомпаний Уральского и Дальневосточного федеральных округов на право получить статус обязательного общедоступного регионального телеканала. В Сахалинской области была одобрена заявка телеканала «ОТВ-Сахалин».

После того как решение федеральной комиссии будет официально опубликовано на сайте Роскомнадзора, все сахалинские вещатели будут обязаны включить в свои пакеты телеканал «ОТВ-Сахалин» и закрепить его на 21-й кнопке, сразу после федеральных каналов первого и второго мультиплексов. Таким образом, телезрителям островного региона будет проще находить местные новости и программы, а телеаудитория «ОТВ-Сахалин» значительно расширится.