ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах Сахалина

На нескольких участках дорог Сахалина 9 февраля зафиксированы накаты и рыхлый снег. Региональное управление ГИБДД УМВД России призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.

Так, по состоянию на 8:00 снежные накаты и рыхлый снег имеются на участках дорог Огоньки – Невельск (с 16-го по 47-й км), Южно – Сахалинск – Холмск (с 72-го по 86-й км), Южно-Сахалинск – Оха (с 86-го по 132-й км и с 629-го по 660-й км), Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск (с 120-го по 171-й км и с 224-го по 330-й км). Также снежные накаты зафиксированы на всём протяжении отрезка Арсентьевка – Ильинское –Тымовское – Александровск-Сахалинский. Все участки обработаны противогололёдными материалами.

ГИБДД убедительно просит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в сложных погодных условиях.