Конфликт планировки

Города и районы области связывают сегодня 14 регулярных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа. А всего в межмуниципальном автосообщении официально задействовано 9 индивидуальных предпринимателей и компаний. Эта статистика прозвучала на заседании думского комитета по экономическому развитию, где обсуждали законопроект, разработанный региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства.

Заместитель министра Геннадий Котликов назвал главную причину предложенных новаций: пора привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, которое изрядно изменилось.

Взамен действовавшего с 2012 года областного закона профильное министерство подготовило новый правовой документ. Его ключевые положения касаются таких важных вопросов, как установление, изменение или отмена межмуниципальных маршрутов, тарифов на перевозки. А также регионального контроля за соблюдением обязательных требований к подобным транспортным услугам и ряда других. Статья 7 законопроекта определяет, что беспрепятственный доступ инвалидов к межмуниципальному транспорту обеспечивает уполномоченный на то орган исполнительной власти Сахалинской области.

В свою очередь владельцы автобусов и маршруток по-прежнему обязаны соблюдать правила безопасности, расписание и регулярность движения. Если же они станут нарушать сроки предоставления отчетов о выполненных перевозках, то, согласно статье 6 законопроекта, могут лишиться свидетельства, дающего право на подобный вид деятельности. Кстати, маршрутную карту теперь будут выдавать перевозчикам на пять лет – против предусмотренных прежде трех.

По мнению представителя министерства, это поможет предпринимателям как в планировании своей деятельности, так и в обновлении автопарка. Котликов сообщил, что потенциальные возможности для развития есть: еще 10–12 предпринимателей могут подключиться к перевозкам между городами и районами области.

Примечательный факт: контроль за внутримуниципальным транспортным сообщением и перевозками на такси остается в ведении местных властей. В этой связи депутаты вспомнили, как три года назад предлагалось ввести для такси едино-

образные требования по внешнему виду. В частности, кузовы таких автомобилей собирались перекрасить в красный и белый цвета. Однако, по словам Котликова, новация вызвала слишком много негативных откликов, поэтому в ближайшее время попытки вновь внедрить ее в островном регионе не планируется.