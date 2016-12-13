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9 февраля 11:33 / В областной Думе / автобусы / такси  

Конфликт планировки

Депутаты обсудили поправки в областные законы, касающиеся пассажирских перевозок и территориального планирования

Рейс с шашечками

Города и районы области связывают сегодня 14 регулярных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа. А всего в межмуниципальном автосообщении официально задействовано 9 индивидуальных предпринимателей и компаний. Эта статистика прозвучала на заседании думского комитета по экономическому развитию, где обсуждали законопроект, разработанный региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства.

Заместитель министра Геннадий Котликов назвал главную причину предложенных новаций: пора привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, которое изрядно изменилось.

Взамен действовавшего с 2012 года областного закона профильное министерство подготовило новый правовой документ. Его ключевые положения касаются таких важных вопросов, как установление, изменение или отмена межмуниципальных маршрутов, тарифов на перевозки. А также регионального контроля за соблюдением обязательных требований к подобным транспортным услугам и ряда других. Статья 7 законопроекта определяет, что беспрепятственный доступ инвалидов к межмуниципальному транспорту обеспечивает уполномоченный на то орган исполнительной власти Сахалинской области.

В свою очередь владельцы автобусов и маршруток по-прежнему обязаны соблюдать правила безопасности, расписание и регулярность движения. Если же они станут нарушать сроки предоставления отчетов о выполненных перевозках, то, согласно статье 6 законопроекта, могут лишиться свидетельства, дающего право на подобный вид деятельности. Кстати, маршрутную карту теперь будут выдавать перевозчикам на пять лет – против предусмотренных прежде трех.

По мнению представителя министерства, это поможет предпринимателям как в планировании своей деятельности, так и в обновлении автопарка. Котликов сообщил, что потенциальные возможности для развития есть: еще 10–12 предпринимателей могут подключиться к перевозкам между городами и районами области.

Примечательный факт: контроль за внутримуниципальным транспортным сообщением и перевозками на такси остается в ведении местных властей. В этой связи депутаты вспомнили, как три года назад предлагалось ввести для такси едино-

образные требования по внешнему виду. В частности, кузовы таких автомобилей собирались перекрасить в красный и белый цвета. Однако, по словам Котликова, новация вызвала слишком много негативных откликов, поэтому в ближайшее время попытки вновь внедрить ее в островном регионе не планируется.

Где строить дорогу

В повестку дня комитета включили и законопроект, разработанный депутатами Александром Болотниковым и Татьяной Кончевой. Документ довольно сложный. Его цель – привести региональные правовые нормы в соответствие с теми изменениями, которые произошли за минувшие четыре года в Градостроительном кодексе и ряде федеральных законов.

Законопроект расширяет полномочия региональных органов власти, занимающихся подготовкой документов по планировке территорий. Окончательно же эти документы будет утверждать правительство области. Предусмотрен в законопроекте и ряд других правовых норм.

Депутаты Эдуард Таран, Андрей Залпин и другие в ходе обсуждения привели примеры, чем может обернуться неправомерная планировка. В подобных случаях дорогу, электросети и другие объекты нередко пытаются возвести на территории, где уже расположены жилье, дачные товарищества или иные строения. Из-за этого возникают конфликты между инвесторами и местными властями с одной стороны, а с другой – гражданами, требующими прекратить стройки или выплатить компенсации.

В законопроекте предлагается уточнить виды объектов регионального значения, которые надо отображать на схеме территориального планирования островного региона. Одновременно из их числа исключаются магистральные газопроводы, если они не относятся к числу сооружений для газоснабжения поселений.

Заместитель руководителя областного агентства архитектуры и градостроительства Елена Орлинская не оспаривала мнения, что проблем в этой важной сфере действительно немало. Она предложила депутатам суммировать наболевшие вопросы, чтобы затем сообща обсудить их на круглом столе или на «правительственном часе». В итоге комитет одобрил концепцию документа и рекомендовал облдуме принять законопроект в первом чтении.

Наблюдения за воздухом

Также члены комитета обсудили правительственное постановление, которым вносятся изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014–2020 годы». Ее финансирование, как отметил заместитель министра Максим Фархутдинов, снижается сразу в несколько раз из-за того, что заметно уменьшилась расходная часть регионального бюджета.

Наибольшее сокращение коснулось подпрограммы «Отходы производства и потребления». На нее в 2017 году предусмотрено выделить немногим больше 64,8 млн рублей. Эти средства пойдут на завершение строительства полигона ТБО в Тымовском городском округе. А вот все остальные объекты, чье проектирование велось в 2015 и 2016 годах, решено пока отложить. Тем более что на них нет и положительного заключения госэкспертизы. Как сообщил Фархутдинов, некоторые из объектов по обращению с отходами предполагается создать с помощью внебюджетных инвестиций.

Изрядно будет урезана и подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Сахалинской области». Оставшиеся 25,5 млн рублей предстоит направить на организацию регулярных наблюдений за состоянием водоохранных зон и другие мероприятия.

Вместе с тем ряд подпрограмм получит дополнительные средства из областного бюджета. Так, на 1 млн рублей решено увеличить финансирование мероприятий, нацеленных на обеспечение воспроизводства минерально-сыревой базы области. Деньги пойдут в основном на подготовку информации, которая потребуется для проведения аукционов по различным месторождениям.

Областные власти решили добавить средств и на контроль за состоянием атмосферного воздуха. Более 6,9 млн рублей планируется потратить на организацию и проведение соответствующего мониторинга в восьми районах области, а также на модернизацию постов наблюдения в Южно-Сахалинске.

Свыше 2,5 млн рублей выделят дополнительно для подпрограммы «Формирование бережного отношения к природе». Эти средства намечено потратить на проведение детского экологического фестиваля, организацию образовательных экскурсий, издание наглядно-методических пособий и другие мероприятия.

Оценивая все названные изменения, Фархутдинов заверил: даже при снижении финансирования основные цели и задачи госпрограммы все равно удастся выполнить. Более того, на реализацию некоторых природоохранных мероприятий в текущем году планируется привлечь и деньги частных инвесторов.

С учетом разъяснений депутаты единодушно согласовали предложения регионального правительства.

Теги  Такси Отходы Экология Депутаты Транспорт Автобусы
Автор текста: Сергей Сактаганов
Автор фото: Мария Крупьянская

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