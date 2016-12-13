Сахалинцы смогут признаться в любви олимпийским чемпионам через Интернет

Всероссийская акция «Олимпийское признание» стартовала 9 февраля. Сахалинцев и курильчан приглашают принять в ней участие. Каждый желающий может обратиться к любимому олимпийскому чемпиону через интернет- портал.

Акцию проводит Олимпийский комитет РФ в честь «Дней зимних видов спорта–2017», которые пройдут 11 и 12 февраля по всей стране, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В рамках проекта можно обратиться к олимпийским чемпионам и прославленным спортсменам со словами признательности за их труд и получить ответ.

Для этого необходимо зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ выбрать любимого спортсмена и написать ему сообщение. Также к письму можно прикрепить свою фотографию, видеообращение или картинку.