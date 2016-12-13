Укол против рака
Никто не хочет услышать от врача страшный диагноз «Рак». Однако чем «моложе» стадия заболевания, тем больше у пациента шансов выжить
Что беспокоит?
4 февраля во всем мире отметили День борьбы с онкологическими заболеваниями. Медики диагностического центра «Белая роза», специализирующегося на женских болезнях, пригласил сахалинок, чтобы рассказать им о методах ранней профилактики грозных недугов.
По данным главного врача центра Ольги Северной, в 2016 году в Сахалинской области диагноз «Рак шейки матки» поставили 98 островитянкам. Это 4 процента всех впервые выявленных в прошлом году онкологических заболеваний. Около 60 раз выявляли онкологи опухоли тела матки и яичников.
В разы чаще сахалинским и курильским женщинам ставили диагноз «Рак молочной железы» (278 случаев). Несмотря на страшные цифры, главврач диагностического центра заверила, что наш регион на фоне других субъектов страны особо не выделяется.
– Нужно учитывать тот факт, что население Сахалинской области стремительно стареет. А онкология – это болезнь прежде всего людей пожилого возраста, – отметила Ольга Северная.
Медицинский центр «Белая роза» открылся относительно недавно. Несмотря на то что учреждение занимается лишь диагностикой женских болезней (в планах центра не только выявлять, но и лечить их), все медики «Белой розы» очень загружены. Проверить здоровье здесь можно абсолютно бесплатно. И, что немаловажно, для этого не обязательно быть жительницей Южно-Сахалинска. Центр принимает пациенток, приехавших из любого населенного пункта области и даже страны. Записаться на прием можно только по телефону. Исключение сделали в День борьбы с онкологическими заболеваниями – всех, кто пришел послушать лекцию о профилактике, тут же и записали на прием к нужным диагностам.
В День борьбы с онкологическими заболеваниями в «Белой розе» впервые провели подобное мероприятие, на котором медики рассказали о ранней профилактике и послушали, что беспокоит современных сахалинок.
– Конечно, самое эффективное предупреждение рака – это регулярные осмотры и проверки женского здоровья, – поделилась главврач центра.
По ее данным, маммолога, как и гинеколога, женщине следует посещать, не реже одного раза в год. Рак шейки матки и молочной железы легко выявить на ранней стадии. А это почти всегда гарантирует успешное лечение.
Рак молочной железы – одно из немногих онкологических заболеваний, которое способна распознать даже сама больная. Ольга Северная призвала всех женщин не пренебрегать самостоятельными осмотрами. Все эти кажущиеся на первый взгляд бесполезными манипуляции с собственным телом способны спасти женщине жизнь.
– Пальпацию молочных желез следует проводить раз в месяц, в первой половине менструального цикла. Это не обязательно делать перед зеркалом. Намного важнее сосредоточиться на осязании, тщательно прощупывать все участки органа кончиками пальцев.
Врач рассказала, что абсолютно нет смысла в этом деле ориентироваться на состояние лимфатических узлов. Они могут быть увеличены и не из-за того, что вы заболели раком, а по какой-нибудь другой, менее серьезной причине – насморк, ОРВИ и прочее.
Вирус выбирает дам
Что касается раннего выявления рака шейки матки, здесь без врачебного вмешательства уже не обойтись. Как правило, на ранних стадиях эта болезнь протекает абсолютно бессимптомно.
В большинстве случаев этот рак вызывает вирус папилломы человека. Если говорить о профилактике, большинство медиков едины во мнении – чтобы свести к минимуму риск заболеть раком шейки матки, нужно привиться против вируса-возбудителя. В России с 2012 года эта прививка введена в национальный календарь.
Женщину вирусом «награждает» мужчина. Заражение происходит в результате полового контакта с человеком, организм которого уже заражен вирусом папилломы. По некоторым данным, каждый второй житель нашей планеты встречается с этим вирусом хотя бы раз в жизни. Заразились вы им или же ваша иммунная система поборола его, зависит от индивидуальных способностей организма.
Удивительно, но у представителей сильного пола рак органа, отвечающего за репродуктивную функцию, диагностируется в сотни раз реже, чем рак шейки матки у женщин.
– У вируса особенная «любовь» именно к эпителию, который покрывает женский орган, – объяснила врач акушер-гинеколог «Белой розы» Юлия Шапарева.
Создали вакцину австралийские ученые. Сегодня в нашей стране для иммунизации используют два ее вида – «Гардасил» и «Церварикс», оба – зарубежного производства. Считается, что у второго вида вакцины более широкий спектр действия, так как с ее помощью в организме вырабатывается защита от большего количества типов (а их около 150) опасного вируса. Но для мужчин больше подходит первая – «Гардасил».
– Существуют правила использования вакцины, – предостерегла гинеколог. – Девушек желательно прививать до их первого полового контакта. И делать это нужно в три этапа: вторая прививка делается через месяц после первой, третья – не позднее чем через пять месяцев.
По словам Юлии Шапаревой, в России, и наша область не исключение, родители не особо рвутся прививать своих дочерей. И абсолютно зря, считает врач:
– Это не живая вакцина. В ней нет вируса как такового, есть лишь искусственно созданная его оболочка, которую организм принимает за возбудитель и начинает активно нарабатывать иммунный ответ. Заразиться от прививки невозможно. Побочные реакции на нее могут быть только местного характера – покраснение, уплотнение на участке тела, куда была сделана прививка. Эти симптомы быстро проходят и не несут угрозы здоровью.
По мнению врачей, чтобы свести риск заболеть раком молочной железы к минимуму, необходимо:
▪ есть меньше пищи, богатой жирами животного происхождения;
▪ налегать на продукты, богатые витаминами А, Е и С;
▪ если у вас появился ребенок, по возможности кормить его грудью не менее 1,5 года;
▪ не делать аборты;
▪ не принимать для контрацепции гормональные таблетки, подобранные самостоятельно;
▪ лечить предраковые заболевания (мастопатию и фибро-аденому);
▪ поддерживать нормальный вес; хотя бы полчаса в день заниматься физкультурой.
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