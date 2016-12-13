Укол против рака

4 февраля во всем мире отметили День борьбы с онкологическими заболеваниями. Медики диагностического центра «Белая роза», специализирующегося на женских болезнях, пригласил сахалинок, чтобы рассказать им о методах ранней профилактики грозных недугов.

По данным главного врача центра Ольги Северной, в 2016 году в Сахалинской области диагноз «Рак шейки матки» поставили 98 островитянкам. Это 4 процента всех впервые выявленных в прошлом году онкологических заболеваний. Около 60 раз выявляли онкологи опухоли тела матки и яичников.

В разы чаще сахалинским и курильским женщинам ставили диагноз «Рак молочной железы» (278 случаев). Несмотря на страшные цифры, главврач диагностического центра заверила, что наш регион на фоне других субъектов страны особо не выделяется.

– Нужно учитывать тот факт, что население Сахалинской области стремительно стареет. А онкология – это болезнь прежде всего людей пожилого возраста, – отметила Ольга Северная.

Медицинский центр «Белая роза» открылся относительно недавно. Несмотря на то что учреждение занимается лишь диагностикой женских болезней (в планах центра не только выявлять, но и лечить их), все медики «Белой розы» очень загружены. Проверить здоровье здесь можно абсолютно бесплатно. И, что немаловажно, для этого не обязательно быть жительницей Южно-Сахалинска. Центр принимает пациенток, приехавших из любого населенного пункта области и даже страны. Записаться на прием можно только по телефону. Исключение сделали в День борьбы с онкологическими заболеваниями – всех, кто пришел послушать лекцию о профилактике, тут же и записали на прием к нужным диагностам.

В День борьбы с онкологическими заболеваниями в «Белой розе» впервые провели подобное мероприятие, на котором медики рассказали о ранней профилактике и послушали, что беспокоит современных сахалинок.

– Конечно, самое эффективное предупреждение рака – это регулярные осмотры и проверки женского здоровья, – поделилась главврач центра.

По ее данным, маммолога, как и гинеколога, женщине следует посещать, не реже одного раза в год. Рак шейки матки и молочной железы легко выявить на ранней стадии. А это почти всегда гарантирует успешное лечение.

Рак молочной железы – одно из немногих онкологических заболеваний, которое способна распознать даже сама больная. Ольга Северная призвала всех женщин не пренебрегать самостоятельными осмотрами. Все эти кажущиеся на первый взгляд бесполезными манипуляции с собственным телом способны спасти женщине жизнь.

– Пальпацию молочных желез следует проводить раз в месяц, в первой половине менструального цикла. Это не обязательно делать перед зеркалом. Намного важнее сосредоточиться на осязании, тщательно прощупывать все участки органа кончиками пальцев.

Врач рассказала, что абсолютно нет смысла в этом деле ориентироваться на состояние лимфатических узлов. Они могут быть увеличены и не из-за того, что вы заболели раком, а по какой-нибудь другой, менее серьезной причине – насморк, ОРВИ и прочее.