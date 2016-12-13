Коллектив Чехов-центра отмечен в энциклопедии

Чехов-центр был отмечен на страницах XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины», сообщает пресс-служба театра.

За восемь лет существования энциклопедии вышло одиннадцать выпусков. Издание примечательно тем, что его героями становятся ведущие руководители и их коллективы учреждений России, специалисты различных сфер и областей деятельности.

На страницах энциклопедии – история, достижения, приоритетные направления работы, инновации, заслуги лучших кадров страны в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. Тираж составил 20 тысяч экземпляров.