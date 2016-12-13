В Углегорском районе разработают и публично обсудят новый устав

Практически месяц назад органы и должностные лица местного самоуправления Углегорского, Шахтёрского и Бошняковского поселений прекратили свои полномочия.

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», это событие стало одним из важнейших шагов на пути объединения района. Следующими этапами на пути создания на территории пока ещё района единого городского округа должны стать регистрация нового муниципального образования и его устава в органах юстиции.

Однако документ необходимо разработать и утвердить на всех уровнях. На XXXXI внеочередной сессии районного Собрания депутаты приняли проект устава городского округа. А 27 февраля состоятся публичные слушания по его обсуждению. Времени для изучения документа и подготовки при необходимости пожеланий у жителей достаточно.

Кроме этого, депутаты приняли на прошедшей сессии и решение о правопреемстве органов местного самоуправления. Другими словами, все вопросы местного значения, которые ранее находились в ведении администраций упразднённых ныне поселений (в том числе и принятые ими на себя обязательства), будут полностью в компетенции администрации Углегорского района.

Соответственно в бюджеты бывших поселений на 2017-й и период 2018–2019 годов внесены изменения. Статьи доходов и расходов скорректированы с учётом переходного в процессе объединения периода. Теперь распорядителем этих бюджетов является район. Если раньше финансовые документы о расходовании бюджетных денег подписывал глава поселения, то сейчас это вправе делать исключительно и.о. главы районной администрации Сергей Дорощук. Специалисты упраздненных поселений могут лишь подготовить необходимые для подписи бумаги.