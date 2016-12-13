Сахалинец отсидит в колонии 13 лет за убийство матери

23-летний сахалинец проведет 13 лет в колонии строгого режима за убийство матери.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, 26 мая 2016 года в одной из квартир дома №18 на ул. Харитонова в Тымовском было обнаружено тело 37-летней хозяйки квартиры. Следователи зафиксировали при осмотре трупа признаки насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы и открыли уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следствие и суд установили, что днем ранее мать и сын поссорились. Конфликт возник из-за того, что молодой человек нигде не работал. Он не нашел лучшего аргумента в свою пользу, чем кухонный молоток. Им сын нанес женщине множество смертельных ран. Мать скончалась на месте происшествия, парень сразу уехал из Тымовского. И только через два дня следователи нашли его в поселке Ванино Хабаровского края.