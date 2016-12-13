Ревность стала причиной убийства сахалинца

Причиной гибели 45-летнего южносахалинца явилась банальная ревность, подкрепленная дозой спиртного.

По информации регионального следственного управления СК РФ, сообщение о трупе мужчины в одной из квартир дома №39а на проспекте Победы областного центра поступило в ведомство 7 февраля. На теле жертвы следователи обнаружили признаки насильственной смерти, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний уроженец корсаковского села Чапаево. Фигуранту инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

По версии следствия, 6 февраля сельчанин со своей сожительницей пришел в гости к знакомой. Вскоре к стихийному застолью присоединился и 45-летний бомж. Во время выпивки мужчины поссорились на почве ревности. Молодой собутыльник решил разрешить конфликт при помощи кухонного ножа. Удар в руку пришелся на лучевую артерию, из-за чего у жертвы открылось сильное кровотечение. Хозяйка стала оказывать раненому первую помощь, вторая парочка спокойно отправилась на кухню спать. Она и обнаружила ночью в зале мертвого южносахалинца.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.