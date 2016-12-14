Топливная дилемма

В прошлом году на Сахалине введена в эксплуатацию первая газозаправочная станция для автомобилей. Мы поинтересовались у островных автолюбителей, собираются ли они в будущем переводить своих железных коней с традиционного на новый вид топлива

Вячеслав, предприниматель:

– Я передвигаюсь на дизельном микроавтобусе «Тойота Хи Айс». Еще несколько лет назад соляра обходилась водителям значительно дешевле, нежели бензин. Сегодня ситуация изменилась, что дает повод задуматься либо о смене машины на более экономичную модель, либо об изменении топливной системы. Возможно, я бы уже склонился к газу, если бы на острове была создана полноценная сеть газозаправочных станций. Хотя бы несколько в Южно-Сахалинске и по одной в крупнейших городах Сахалина: Корсакове, Холмске, Аниве, Долинске. Одна заправка – это неудобно. Приедешь заправляться, а там технический перерыв или какая-нибудь профилактика. Что делать в этой ситуации? А ведь сегодня мы, водители, уже отвыкли от обычных очередей, не каждый из нас будет ждать даже 10 минут, чтобы подъехать к колонке. Поэтому пока придется ездить, как и прежде, на дизтопливе.

Наталья, делопроизводитель:

– Ежедневно мне приходится преодолевать на своей машине «Судзуки Эскудо» расстояние от Корсакова до Южно-Сахалинска. Причем в обе стороны, поскольку живу я в портовом городе, а работаю в областной столице. Нетрудно представить, как такие длительные поездки отражаются на семейном бюджете. И я бы рада снизить эти издержки, но не представляю, каким образом. Вносить технологические изменения в двигатель – тоже накладно, около 100 тысяч рублей стоит такая услуга. Но и в этом случае без проблем, судя по всему, не обойтись. Мне не с руки каждый день ездить заправляться на Украинскую. В Корсакове строительство газозаправки, насколько мне известно, пока даже не планируется. Хотя было бы логично, потому что сотни, если не тысячи жителей этого города трудятся в Южно-Сахалинске. Однако пока не будет развита сеть газозаправочных станций, думаю, что желание перейти с бензина на газ у меня вряд ли появится.

Юрий, ведущий специалист:

– У меня дизельный микроавтобус «Мицубиси Делика», который прилично поглощает топливо. Тем не менее пока не вижу радужных перспектив в переходе на газ. Во-первых, это затратное мероприятие в сумму около сотни тысяч рублей обойдется моему бюджету. Во-вторых, возить газовый баллон в салоне или в багажнике – не очень-то удобно. Да и небезопасно. Я в Интернете насмотрелся аварий с участием авто, работающих на газомоторном топливе. Как правило, после столкновений происходит детонация, и взрывом машину разносит в разные стороны. В-третьих, с одной заправкой далеко не уедешь. Многие из автомобилистов – заядлые рыбаки, которые часто отправляются за уловом на север. Как в таком случае заправляться? По пути следования газозаправки еще не построили. И построят ли в будущем, неизвестно.

Дмитрий, водитель: