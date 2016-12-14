Десертная погода

– Это, действительно, самый простой рецепт, доступный даже детям, – рассказывает многодетная мама, южносахалинка Валентина Баркашова. – Более того, именно с детьми и надо его печь. Я своих стараюсь не баловать сладостями, но иногда хочется чего-нибудь вкусного. Особенно вечером, к семейному чаю. К выпечке, которая продается в магазине, отношусь очень осторожно. Слишком много добавок, консервантов и вообще неизвестно чего. А потом думай – почему у детей животы болят или сыпь пошла. Поэтому лучше все сделать самой. Тем более это совсем недолго…

Итак, на первом этапе необходимо приготовить тесто. Основа его проста – яичные желтки растереть с размягченным сливочным маслом, солью и сахаром.

– Можно использовать и маргарин, – говорит Валентина, – но детям, конечно, он противопоказан. А вот малышам до трех лет лучше готовить диетическое печенье, например из овсяных хлопьев. Но у меня младший еще до печенья не дорос, а вот старшие уплетают домашнюю выпечку за милую душу…

Затем нужно замесить тесто. Если есть желание, в первоначальную смесь по вкусу можно добавить сахар ванильный, сок лимона, корицу, имбирь, естественно, молотые. Но это уже на любителя. Потом тесто должно отлежаться минут 10 в холодильнике.