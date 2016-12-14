Десертная погода
Песочное печенье можно приготовить всей семьей вечером или на выходные
– Это, действительно, самый простой рецепт, доступный даже детям, – рассказывает многодетная мама, южносахалинка Валентина Баркашова. – Более того, именно с детьми и надо его печь. Я своих стараюсь не баловать сладостями, но иногда хочется чего-нибудь вкусного. Особенно вечером, к семейному чаю. К выпечке, которая продается в магазине, отношусь очень осторожно. Слишком много добавок, консервантов и вообще неизвестно чего. А потом думай – почему у детей животы болят или сыпь пошла. Поэтому лучше все сделать самой. Тем более это совсем недолго…
Итак, на первом этапе необходимо приготовить тесто. Основа его проста – яичные желтки растереть с размягченным сливочным маслом, солью и сахаром.
– Можно использовать и маргарин, – говорит Валентина, – но детям, конечно, он противопоказан. А вот малышам до трех лет лучше готовить диетическое печенье, например из овсяных хлопьев. Но у меня младший еще до печенья не дорос, а вот старшие уплетают домашнюю выпечку за милую душу…
Затем нужно замесить тесто. Если есть желание, в первоначальную смесь по вкусу можно добавить сахар ванильный, сок лимона, корицу, имбирь, естественно, молотые. Но это уже на любителя. Потом тесто должно отлежаться минут 10 в холодильнике.
Далее к процессу выпечки подключаются 4-летняя Виктория и 8-летний Иван, а папа в это время сидит с крохой Артемом.
Маленькие поварята специально приготовили для печенья различные формочки. Это самое важное священнодействие в изготовлении «Домашнего печенья» – так называет его хозяйка.
В моем детстве, помнится, вот также всей семьей усаживались лепить пельмени. Неплохая традиция была, жаль, что сегодня во многих домах о ней забыли.
Но вернемся к нашему печенью. На столе, посыпанном мукой, хозяйка раскатывает из теста золотистый блин. Конечно, возникает небольшой спор – кто какую фигурку будет делать. Но мама быстро и решительно наводит порядок. После небольшого сопения со стороны детской поварской команды начинается формирование печенья.
Дальше тоже все предельно просто – фигурки выкладывают на пергаментный лист противня, ставят в духовку, и уже через несколько минут по всей квартире плывет заманчивый запах из детства. Печенье готово. Теперь остается подождать, когда оно остынет, и семья соберется к столу на чаепитие.
Правильно говорят – в такое время не важно, какая погода за окном, главное, какая погода в доме. И это, кстати, один из главных ингредиентов «Домашнего печенья» – без него такой десерт может не получиться…
Ингредиенты
1. Мука ....................................................... 250 г
и еще горстка для посыпания стола
2. Масло сливочное .................................. 180 г
3. Желтки .....................................................2 шт.
4. Сахар .......................................................100 г
5. Соль ................................................... щепотка
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