Матрица взросления

Воспитанникам Красногорского детского дома помогут определиться с будущей профессией

Притяжение энергии

Учебный центр «Активное образование» начал работать в Южно-Сахалинске в начале 2000-х. Сначала это был небольшой компьютерный класс на 10 мест. Сегодня в центре – более 80 преподавателей, 8 компьютерных классов, в год проходят обучение более 1000 взрослых и 700 детей. Большим спросом у юных учеников пользуются занятия по робототехнике. По инициативе директора Илоны Волошиной центр проводит социальные проекты. Это направление «Активного образования» в последние годы поддерживает профильное региональное министерство. В минувшие выходные центр приехали шестеро подростков из Красногорского детского дома. – Когда я стала председателем общественного совета при министерстве социальной защиты, не сразу поняла, какие задачи перед собой ставить, поскольку должность для меня оказалась новой. Первым делом я объехала на машине все подведомственные министерству учреждения, в том числе и детский дом в Красногорске. Познакомилась с его замечательным директором и преподавателем информатики Еленой Владимировной, которая показала работы своих детей. После этого у меня возникла идея привезти воспитанников детдома в наш в учебный центр. Ведь у нас работает целый технопарк, и одно из самых востребованных направлений – компьютерная графика. Через три месяца мы пригласили детей в Южно-Сахалинск. Подростки все это время готовились к поездке, – рассказала Волошина. Кстати, ребята захватили с собой коньки, потому что сотрудники центра позаботились и об их досуге. Илона взяла с собой двух дочерей, и вместе с гостями из Красногорска они весь субботний вечер катались на катке. Волошина уже знает всех детей по именам, в курсе их не совсем веселых житейских историй и по-матерински может пожурить за маленькие шалости. Такой уж у нее характер – чужих детей для нее бывает. По словам Илоны Викторовны, работа с юными красногорцами – не разовая акция. – Наша главная задача – провести с ними профориентационную работу и рассказать о самых востребованных и высокооплачиваемых профессиях в IT-сфере. Мы работаем по большому перечню программ, с помощью которых дети могут попробовать себя найти. В Красногорске, понятно, есть определенные ограничения в этом плане. Кроме того, у ребят появится возможность завести новые знакомства со своими сверстниками – учениками нашего центра, – сказала его директор.

Воспитанники детского дома будут раз в два месяца приезжать в Южно-Сахалинск на очные сессии, получать домашние задания и сдавать их преподавателю в очередной приезд. По мнению собеседницы, любой бизнес должен нести социальную нагрузку. И лучшее вложение в такой сфере – это дети. – Если у нас все получится, этот проект станет уникальным в своем роде на Дальнем Востоке, а может быть, и в России. Сегодня проект никто не финансирует, он реализуется за счет поддержки министерства соцзащита области и инициативы нашего центра, – рассказывает Волошина.

Матрицы и фрактал

Новоиспеченные студенты «Активного образования» за два дня познакомились с четырьмя образовательными программами. Это робототехника, дизайн, IT специалист и инженерная графика. Они рассчитаны на три года обучения. – Школьные отметки для нас не важны. Среди наших учеников есть такие, кто слабо учатся в школе, но у нас они показывают отличные результаты. Если детям не хватает знаний, мы помогаем им наверстать упущенное. Когда ребенок отстает, за ним закрепляется тьютор, чтобы он мог догнать группу. В этот раз в качестве наставников дебютировали ученики центра. Десятиклассник Даниил Суковых из школы № 22 Южно-Сахалинска пришел сюда два года назад, когда стал задумываться о будущей профессии. И нашел дело по душе – программу по архитектуре и дизайну. За это время парень укрепился в мечте строить здания. К делу своей жизни Даниил готовится основательно. По выходным занимается в центре, хорошо учится в школе – обычной и художественной, дополнительно занимается черчением. А вот в роли наставника пробует себя впервые.

Его ученик Александр Данилович – восьмиклассник Красногорского детского дома. Застенчивого подростка с трудом удалось разговорить, а вот со сверстником-педагогом проблем в общении не возникло. У Саши, по его мнению, познания в предмете очень скромные, поэтому авторитету юного тьютора он доверяет полностью. Через пару минут оба уткнулись в компьютер, и потекла научная беседа с малопонятными терминами. Попутно Даниил успевает дать советы по общению с незнакомыми людьми: можно сказать, процесс социализации в действии. Саша позже признался, что занятие ему очень понравилось. Кто знает, может быть, именно в этот момент он сделал первый шаг к будущей профессии. По словам Илоны Викторовны, трое подростков из детдома в этом году приезжают учиться в один из лицеев Южно-Сахалинска. У них есть шанс стать курсантами центра, то есть к завершению обучения на руках у них будут два диплома. Саша из их числа.

Настины мечты

Анастасия Сенина к своим 16 годам завоевала несколько наград за рисунки, представленные на областных художественных конкурсах. – Поэтому я решила себя попробовать в компьютерной графике. Преподаватели заметили, что у меня неплохо получается, и посоветовали заниматься дальше. Сначала я копировала любимых героев манга, а потом стала придумывать собственных героев, – поделилась девушка. Хотя Настя мечтает стать актрисой и поступить в театральный институт в Хабаровске, с рисованием, в том числе и компьютерным, расставаться не собирается. Ее подруга Анастасия Попова уже выбрала работу парикмахера, но уверена, что художественное мышление, которое непременно пригодится для ее будущей профессии, можно совершенствовать и при помощи разных компьютерных программ.

Десятиклассник Владислав Вербин на хорошем счету и в гимназии № 2, и в центре «Активное образование». В последнем юноша заканчивает третий курс по программе «архитектура и дизайн». Ученика ему не хватило, но, как уверил Владислав, он готов поделиться знаниями и опытом с любым из гостей.

Зато подопечный достался Алиму Дробахе. Парень учится на втором курсе техникума, будет техником-электриком. Он уверен, что знания лучше усваиваются, если учить кого-то другого, поэтому с юным новичком работает с удовольствием.