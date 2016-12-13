Сахалинские ученые издали монографию о литературе Японии

В серии «Монографии ученых Сахалинского государственного университета» вышла книга «Сахалин и Курильские острова в японской литературе ХХ–XXI веков».

По информации пресс-службы вуза, ее авторами стали Елена Иконникова и Александра Никонова. Монография отражает исследование в области литературного краеведения. В ней, как и в других работах кафедры русской и зарубежной литературы островного вуза, показан художественный образ области не только в региональных границах, но и в зарубежном контексте.

Детально в книге рассмотрены произведения с упоминанием Сахалина и Курильских островов более чем у 20 японских писателей и поэтов. В поле исследования авторов попали произведения Исикавы Такубоку и Китахары Хакусю, Симаки Кэнсаку и Хаяси Фумико, Миядзавы Кэндзи и Кандзавы Тосико, а также Нобелевский лауреат по литературе Оэ Кэндзабуро, а также номинанты на его получение в разные годы – Мисима Юкио и Мураками Харуки.

Для выпускницы СахГУ Александры Никоновой, получившей в 2011 году ученую степень магистра в стенах Санкт-Петербургского государственного университета, изданная монография представляет не первый опыт научной работы. Ее статьи по японской литературе ХХ–XXI веков и, в частности по колониальной культуре, публиковались в местной и центральной научной периодике. Интерес к литературному краеведению у Александры Никоновой зародился ещё на студенческой скамье, когда девушка самостоятельно перевела на русский язык ряд фрагментов из прозы Самукавы Котаро для выпускной квалификационной работы. И в монографии Александра Никонова, используя профессиональный опыт переводов с японского языка, открывает читателям «Остров Тюлений» и «Подземную страну зверей» Хисао Дзюрана, созданные на Сахалине лирические миниатюры Ямагути Сэйси, произведения Юдзурихары Масако. Эпизодические вставки переводов позволяют понять особенности художественного слога отдельных японских писателей и подкрепить размышления цитатами из еще не переведенных в России книг.

Внешними рецензентами монографии стали известные в России японисты Елена Дьяконова и Татьяна Бреславец. Исторический фон книги был положительно оценен в научном отзыве профессора СахГУ, доктора исторических наук Натальи Потаповой. Монография завершается аннотациями на английском, японском, корейском и китайском языках. А это позволяет надеяться, что книга может быть востребована и зарубежными учеными.