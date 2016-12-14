Соблазнение наваги

Блесна, на которую навага клевала лучше всего, была белая, узкая и напоминала малька

Ледовые качели

Началось! Самые отчаянные и нетерпеливые уже наматывают километраж в поисках корюшки-зубатки. Залив Мордвинова только с виду небольшой. А когда идешь пешком, да по торосам и льду, который еще не до конца приморозился, и надо очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не угодить в майну*, то каждый километр дается тяжело. Лед действительно еще «дышит», и, если смотреть внимательно, можно заметить, как морские волны приподнимают его и раскачивают. Выходить на такой лед опасно, но только не отчаянным сахалинцам. Несмотря ни на что, уходят за пять, а то и шесть километров, прыгают по льдинам, ловят в трещинах, но не факт, что все будут с уловом. Рыбу надо искать, и бывает, что, намотав несколько километров, выясняешь, что рыба в этот день ловилась совсем рядом с берегом. Как вчера, когда большинство рыбаков ушло в море за много километров. А в это время в районе второго километра, на удалении всего 700 метров от берега, отлично ловился крупный зубарь и хороших размеров навага. Но это секретная информация, об этом никто не должен знать, ибо завтра туда сбежится столько народу, что негде будет лунку пробурить. И распугают всю рыбу.

Без наживки

Ну а мы, как всегда, экспериментировали. Приехали на реку Найбу, посмотрели: клева нет, у большинства не больше десятка наважек. Попробовали выйти на море. Лед внушал доверие, да и глубина была всего пара метров. Прикормили, опустили камеру в лунку и стали смотреть, что же делается подо льдом. Рыбы было много, навага ползала по дну, совершенно не проявляя интереса к нашим наживкам. В таком случае надо подбирать наживку, которая заинтересует. И я начал методично переставлять все блесны, которые у меня были. За это время мои соседи стали понемногу полавливать... Одна блесна, вторая, десятая. Традиционный булер не работал. К красному цвету навага была равнодушна. На наживку – а мы ей предлагали морского червя, ракушку и креветку – реагировала так вяло, что было понятно, почему народ скучает. Уже не помню, какая по счету, но вдруг сработала одна блесна – беленькая, с глазиком и плоского профиля. У нее особая игра, и эта игра соблазнила капризную навагу. Так, направление поиска стало понятнее, еще пару блесен такого же плана, и вот я догоняю и перегоняю своих друзей, уверенно выхожу в лидеры, хотя у всех соседей по-прежнему тоскливо. Блесна, которая стала ловить навагу лучше всех, была белая, узкая и напоминала малька. Смещенный центр тяжести этой блесны позволял ей создавать особую игру, и это было как раз то, что было нужно наваге. Блесна работала сама по себе, никакой наживки на крючке, только игра. Рыбу никогда не считаю, после хорошей рыбалки взял несколько хороших рыбин на ужин, остальное отдал друзьям. По общей оценке, количество пойманной было за сотню. Когда выходили на берег, народ вокруг так же скучал, самое большее, что довелось увидеть, – кучка около 20 штук. Вот еще одно правило удачной рыбалки – нельзя говорить, что рыбы нет. Берем за правило, что рыба есть всегда, просто сегодня ей хочется чего-то особенного. Еще вызывает удивление количество рыбаков – в любой день, будь то выходной или рабочие будни, на льду столько народу, что невольно задаешь вопрос – а у нас в городе хоть кто-то работает?

Гуляет до апреля

Теперь про корюшку-зубатку. Сейчас небольшие косяки этой рыбки, повинуясь зову природы, начинают формироваться в большие косяки, которые, медленно мигрируя, перемещаются к устьям нерестовых рек. Весь процесс продолжается до апреля, когда корюшка заходит в реки для нереста. Все это время зубарь нагуливается в море, активно питается всеми морскими витаминами для правильного формирования икры. Для этого зубарю нужна самая разнообразная пища. Сначала это просто молодые водоросли салатного цвета, потом планктон, потом криль, затем мелкая рыбка – песчанка (похожа на малька сайры). Те, кто хорошо знает повадки и вкусы корюшки, точно определят, где сегодня будет косяк – пойдет в глубину или будет под берегом, на мелководье. Учитывается все – приливы, фазы луны, изменение течения и, соответственно, перемещение кормовой базы. Принимаются во внимание и многолетние наблюдения, чем и когда питается эта рыбка, которая вызывает такой ажиотаж среди сахалинцев.

Корюшка в маринаде

К рыбалке на зубаря я в последние годы стал относится весьма спокойно, уже нет того азарта и желания наловить как можно больше. Достаточно пары десятков для хорошего ужина. Да и что делают с этой крупной корюшкой? Первое – жарят, второе – сушат, третье, намного реже – варят уху. Вот, пожалуй, и все рецепты. Поэтому рекомендую свой рецепт – зубаря в маринаде. Ловим зубаря, складываем в пакет, наливаем туда немного воды, чтобы покрыла рыбу, и кладем в морозилку на 14 дней. После этого достаем пакет с корюшкой просто в холодильник для медленного оттаивания – часов на 12. Тем временем готовим маринад. Рассол доводим до кипения, полностью остужаем и только тогда добавляем уксус. Далее есть несколько вариантов: или разделать рыбку на филе, или просто порезать кусочками – кому как сподручнее. Сложить кусочки в стеклянную посуду. Залить маринадом так, чтобы жидкость полностью закрыла рыбу. Настаивать в темном прохладном месте в течение 24 часов. Оцените новое блюдо! Сладковатая корюшка в таком маринаде дает очень интересные вкусовые ощущения. Всем крепкого льда, интересных рыбалок и отличного настроения!

Наша справка *Майна – широкая трещина во льду, полынья, прорубь