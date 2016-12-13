Мастера рукопожатий

10 февраля сотрудники дипломатических ведомств России отмечают свой профессиональный праздник

Сахалинская область – один из немногих регионов страны, где в начале 90-х годов было открыто представительство Министерства иностранных дел России. Именно в этот период начали устанавливаться тесные деловые и добрососедские отношения с нашими ближайшими зарубежными соседями – Японией, Республикой Кореей, Китаем и США. Появился совершенно новый институт взаимодействия – безвизовые поездки жителей Южных Курил и Японии. Активное развитие получили и внешнеэкономические связи, в первую очередь со странами, чьи компании вошли в консорциумы для реализации крупнейших нефтегазовых проектов на шельфе острова «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По мнению Владимира Носова, руководителя представительства МИД РФ в Южно-Сахалинске, интеграционные процессы в мировом сообществе, несмотря на возникающие сложности, способствуют повышению интереса иностранных деловых кругов к островному региону. –Владимир Николаевич, какие задачи поставлены перед возглавляемым вами ведомством? И во многих ли регионах страны созданы подобные структуры? – Сегодня на территории Российской Федерации открыто 37 представительств МИД. Основные задачи, которые решает наше, – взаимодействие с региональными властями в развитии международных и внешнеэкономических связей при соблюдении внешнеполитического курса России, а также содействие в развитии торговых, экономических и иных связей с зарубежными партнерами. Кроме того, в центре внимания находится работа с обращениями и защита прав российских граждан, оказавшихся в трудной ситуации за границей. – Предполагаю, что наиболее насыщенными в этом плане были трудовые будни представительства в период, когда начиналась реализация шельфовых проектов. – Безусловно. Если помните, до 1991 года наш регион считался закрытой приграничной территорией. А когда этот статус сняли, сразу проявился высокий обоюдный интерес, прежде всего внешнеэкономического характера. Последовали инициативы по созданию свободной экономической зоны на островах, визиты делегаций, проводились разного уровня переговоры по установлению и развитию сотрудничества, обмену опытом. Время действительно было бурным, интересным.

На открытии Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Генеральный Консул Японии в Южно-Сахалинске Есихиса Курода и Генеральный Консул Японии в Хабаровске Тосимицу Мори (2001)

Не могу не отметить вклад моих предшественников Светланы Валентиновны Твердомед и Сергея Ивановича Касторнова, в разное время возглавлявших представительство. В этот период я работал в управлении международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области и хочу подчеркнуть, что именно тогда интерес зарубежных партнеров к нашему региону был чрезвычайно высок. Послы США, Великобритании, Нидерландов, Индии, Японии бывали у нас неоднократно. Получило развитие и региональное международное сотрудничество Сахалинской области со штатом Аляска, префектурой Хоккайдо. – Сегодня чувствуется некоторое ослабление интереса со стороны иностранных партнеров к нам? – На мой взгляд, нет. Представительство оказывает содействие в подготовке и проведении международных мероприятий, которые проходят в Южно-Сахалинске по линии правительства Сахалинской области, администрации города и, конечно, по инициативе консульских учреждений, аккредитованных в регионе. В 2016 году Сахалин и Курилы посетили 104 делегации из иностранных государств. В нашем регионе с рабочими визитами побывали послы Европейского Союза, Индии, Финляндии и Королевства Нидерландов. Как правило, они возглавляли бизнес-миссии и были ориентированы на долгосрочное партнерство с российскими предпринимателями.

Представление губернатору Сахалинской области И.П.Фархутдинову руководителя отделения Хабаровского генконсульства Японии в Южно-Сахалинске Сюсуке Ватанабэ. Во встрече от управления международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области участвуют: начальник управления В.Н.Елизарьев и начальник отдела В.Н.Носов (1997 г.)

Нам наносили визиты сотрудники генеральных консульств иностранных государств, аккредитованных в Дальневосточном регионе, – Индии, КНР, КНДР, США. Делегация посольства Нидерландов планирует посетить Сахалинскую область и в 2017 году. Несмотря на введенные санкции в отношении нашей страны, европейские представители по-прежнему едут в российские регионы и ищут всевозможные формы сотрудничества. Вполне объяснимо, что на сегодняшний день и в дальнейшем мы в большей мере ориентированы на развитие взаимовыгодных отношений с нашими зарубежными соседями – странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Внешнеторговый оборот Сахалинской области составил в 2016 году 5,9 млрд долларов США. Наибольшую долю принесло сотрудничество с Японией – 2,4 млрд долларов США. Далее по убывающей следуют: Республика Корея, США, Норвегия, Китай, Сингапур. То есть интерес к государству в целом и к Сахалинской области в частности у иностранных партнеров сохранился. – А с какой целью посещала Сахалинскую область финская делегация? – В Южно-Сахалинске состоялся российско-финский бизнес-форум «Высокотехнологическое сотрудничество в офшорном и морском кластерах Сахалина». У Финляндии накоплен большой опыт в деле строительства судов ледового класса. Как известно, появилась идея организации на Сахалине судоремонтного производства, а потом, возможно, и базы для строительства судов. Одна из финских компаний в период с 2005 по 2006 год работала в рамках освоения нефтегазовых проектов сахалинского шельфа. Теперь финны изъявили желание открыть представительство своей судостроительной компании в Холмске.

Визит в Сахалинскую область советника Посольства Великобритании в России Тони Брентона (в центре) в 1996 году (в последующем - 2004-2008 годы Посол Великобритании в России)

– Как организовываются официальные визиты иностранных делегаций? Наверное, следует пройти множество согласований? – От принимающей стороны требуется составить программу пребывания и поспособствовать ее реализации. Согласований не много, но ряд формальностей соблюдать необходимо. Существует общемировая практика – каждая делегация свое пребывание оплачивает самостоятельно. – С какими иностранными ведомствами приходится чаще всего взаимодействовать? – На сегодняшний день в области аккредитовано два консульских представительства иностранных государств – Японии и Республики Кореи. Также у нас работают два почетных консула – Королевства Нидерландов и Великобритании. Представительство оказывает содействие консульскому корпусу в развитии сотрудничества представляемых ими стран с Сахалинской областью. – Чтобы стать дипломатом, надо обязательно закончить МГИМО? – Конечно, нет. МГИМО – это ведущее учебное заведение страны, но есть еще ряд вузов, в которых успешно функционируют факультеты внешнеэкономических и международных отношений. Специфика работы представительства МИД в том, что его сотрудникам приходится постоянно сталкиваться с нестандартными проблемами, требующими индивидуального решения. У нас работают высококвалифицированные специалисты, хорошо владеющие иностранными языками. При этом они периодически повышают свой профессиональный уровень в Дипломатической академии МИД России. Некоторые из сотрудников нашего представительства работали в российских загранучреждениях, расположенных в Японии, Казахстане, Латвии, Литве, Монголии.

Владимир Носов (в центре) в период работы в Генеральном консульстве России в Саппоро. Беседа с мэром города Саппоро Фумио Уэда (2003 г.)