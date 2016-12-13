Мастера рукопожатий
10 февраля сотрудники дипломатических ведомств России отмечают свой профессиональный праздник
Сахалинская область – один из немногих регионов страны, где в начале 90-х годов было открыто представительство Министерства иностранных дел России. Именно в этот период начали устанавливаться тесные деловые и добрососедские отношения с нашими ближайшими зарубежными соседями – Японией, Республикой Кореей, Китаем и США. Появился совершенно новый институт взаимодействия – безвизовые поездки жителей Южных Курил и Японии. Активное развитие получили и внешнеэкономические связи, в первую очередь со странами, чьи компании вошли в консорциумы для реализации крупнейших нефтегазовых проектов на шельфе острова «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
По мнению Владимира Носова, руководителя представительства МИД РФ в Южно-Сахалинске, интеграционные процессы в мировом сообществе, несмотря на возникающие сложности, способствуют повышению интереса иностранных деловых кругов к островному региону.
–Владимир Николаевич, какие задачи поставлены перед возглавляемым вами ведомством? И во многих ли регионах страны созданы подобные структуры?
– Сегодня на территории Российской Федерации открыто 37 представительств МИД. Основные задачи, которые решает наше, – взаимодействие с региональными властями в развитии международных и внешнеэкономических связей при соблюдении внешнеполитического курса России, а также содействие в развитии торговых, экономических и иных связей с зарубежными партнерами. Кроме того, в центре внимания находится работа с обращениями и защита прав российских граждан, оказавшихся в трудной ситуации за границей.
– Предполагаю, что наиболее насыщенными в этом плане были трудовые будни представительства в период, когда начиналась реализация шельфовых проектов.
– Безусловно. Если помните, до 1991 года наш регион считался закрытой приграничной территорией. А когда этот статус сняли, сразу проявился высокий обоюдный интерес, прежде всего внешнеэкономического характера. Последовали инициативы по созданию свободной экономической зоны на островах, визиты делегаций, проводились разного уровня переговоры по установлению и развитию сотрудничества, обмену опытом. Время действительно было бурным, интересным.
На открытии Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Генеральный Консул Японии в Южно-Сахалинске Есихиса Курода и Генеральный Консул Японии в Хабаровске Тосимицу Мори (2001)
Не могу не отметить вклад моих предшественников Светланы Валентиновны Твердомед и Сергея Ивановича Касторнова, в разное время возглавлявших представительство. В этот период я работал в управлении международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области и хочу подчеркнуть, что именно тогда интерес зарубежных партнеров к нашему региону был чрезвычайно высок. Послы США, Великобритании, Нидерландов, Индии, Японии бывали у нас неоднократно. Получило развитие и региональное международное сотрудничество Сахалинской области со штатом Аляска, префектурой Хоккайдо.
– Сегодня чувствуется некоторое ослабление интереса со стороны иностранных партнеров к нам?
– На мой взгляд, нет. Представительство оказывает содействие в подготовке и проведении международных мероприятий, которые проходят в Южно-Сахалинске по линии правительства Сахалинской области, администрации города и, конечно, по инициативе консульских учреждений, аккредитованных в регионе.
В 2016 году Сахалин и Курилы посетили 104 делегации из иностранных государств. В нашем регионе с рабочими визитами побывали послы Европейского Союза, Индии, Финляндии и Королевства Нидерландов. Как правило, они возглавляли бизнес-миссии и были ориентированы на долгосрочное партнерство с российскими предпринимателями.
Представление губернатору Сахалинской области И.П.Фархутдинову руководителя отделения Хабаровского генконсульства Японии в Южно-Сахалинске Сюсуке Ватанабэ. Во встрече от управления международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области участвуют: начальник управления В.Н.Елизарьев и начальник отдела В.Н.Носов (1997 г.)
Нам наносили визиты сотрудники генеральных консульств иностранных государств, аккредитованных в Дальневосточном регионе, – Индии, КНР, КНДР, США. Делегация посольства Нидерландов планирует посетить Сахалинскую область и в 2017 году. Несмотря на введенные санкции в отношении нашей страны, европейские представители по-прежнему едут в российские регионы и ищут всевозможные формы сотрудничества.
Вполне объяснимо, что на сегодняшний день и в дальнейшем мы в большей мере ориентированы на развитие взаимовыгодных отношений с нашими зарубежными соседями – странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Внешнеторговый оборот Сахалинской области составил в 2016 году 5,9 млрд долларов США. Наибольшую долю принесло сотрудничество с Японией – 2,4 млрд долларов США. Далее по убывающей следуют: Республика Корея, США, Норвегия, Китай, Сингапур.
То есть интерес к государству в целом и к Сахалинской области в частности у иностранных партнеров сохранился.
– А с какой целью посещала Сахалинскую область финская делегация?
– В Южно-Сахалинске состоялся российско-финский бизнес-форум «Высокотехнологическое сотрудничество в офшорном и морском кластерах Сахалина». У Финляндии накоплен большой опыт в деле строительства судов ледового класса. Как известно, появилась идея организации на Сахалине судоремонтного производства, а потом, возможно, и базы для строительства судов. Одна из финских компаний в период с 2005 по 2006 год работала в рамках освоения нефтегазовых проектов сахалинского шельфа. Теперь финны изъявили желание открыть представительство своей судостроительной компании в Холмске.
Визит в Сахалинскую область советника Посольства Великобритании в России Тони Брентона (в центре) в 1996 году (в последующем - 2004-2008 годы Посол Великобритании в России)
– Как организовываются официальные визиты иностранных делегаций? Наверное, следует пройти множество согласований?
– От принимающей стороны требуется составить программу пребывания и поспособствовать ее реализации. Согласований не много, но ряд формальностей соблюдать необходимо. Существует общемировая практика – каждая делегация свое пребывание оплачивает самостоятельно.
– С какими иностранными ведомствами приходится чаще всего взаимодействовать?
– На сегодняшний день в области аккредитовано два консульских представительства иностранных государств – Японии и Республики Кореи. Также у нас работают два почетных консула – Королевства Нидерландов и Великобритании. Представительство оказывает содействие консульскому корпусу в развитии сотрудничества представляемых ими стран с Сахалинской областью.
– Чтобы стать дипломатом, надо обязательно закончить МГИМО?
– Конечно, нет. МГИМО – это ведущее учебное заведение страны, но есть еще ряд вузов, в которых успешно функционируют факультеты внешнеэкономических и международных отношений.
Специфика работы представительства МИД в том, что его сотрудникам приходится постоянно сталкиваться с нестандартными проблемами, требующими индивидуального решения. У нас работают высококвалифицированные специалисты, хорошо владеющие иностранными языками. При этом они периодически повышают свой профессиональный уровень в Дипломатической академии МИД России. Некоторые из сотрудников нашего представительства работали в российских загранучреждениях, расположенных в Японии, Казахстане, Латвии, Литве, Монголии.
Владимир Носов (в центре) в период работы в Генеральном консульстве России в Саппоро. Беседа с мэром города Саппоро Фумио Уэда (2003 г.)
– А как вы попали на дипломатическую работу?
– Работа в управлении международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области, взаимодействие с представительством МИД России в Южно-Сахалинске укрепили мой интерес к внешнеполитическим и интеграционным процессам. Это и способствовало поступлению на работу в МИД России. Был направлен в Генеральное консульство России в Саппоро на должность вице-консула, где проработал 4 года. После этого возглавил представительство МИД РФ в Южно-Сахалинске.
– Как отражаются на работе вашего ведомства новые веяния в экономической политике региональных властей?
– Разумеется, мы тесно взаимодействуем с региональными властями. Важно отметить, что у правительства Сахалинской области налажено эффективное взаимодействие с центральным аппаратом МИД России. Напомню, что губернатор Олег Кожемяко в настоящее время входит в состав Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России. В октябре 2016 года он принял участие в его заседании, которое проводил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Во время визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года было подписано около семи десятков соглашений. Часть из них касается совместных планов хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Сейчас ведется подготовка к первому раунду российско-японских консультаций, которые состоятся в марте в Токио.
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