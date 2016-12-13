Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Территории опережающего развития / Дальневосточный гектар / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
00:00 / Власть и политика / МИД  

Мастера рукопожатий

Руководитель представительства МИД РФ в Южно-Сахалинске Владимир Носов

10 февраля сотрудники дипломатических ведомств России отмечают свой профессиональный праздник

Сахалинская область – один из немногих регионов страны, где в начале 90-х годов было открыто представительство Министерства иностранных дел России. Именно в этот период начали устанавливаться тесные деловые и добрососедские отношения с нашими ближайшими зарубежными соседями – Японией, Республикой Кореей, Китаем и США. Появился совершенно новый институт взаимодействия – безвизовые поездки жителей Южных Курил и Японии. Активное развитие получили и внешнеэкономические связи, в первую очередь со странами, чьи компании вошли в консорциумы для реализации крупнейших нефтегазовых проектов на шельфе острова «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

По мнению Владимира Носова, руководителя представительства МИД РФ в Южно-Сахалинске, интеграционные процессы в мировом сообществе, несмотря на возникающие сложности, способствуют повышению интереса иностранных деловых кругов к островному региону.

–Владимир Николаевич, какие задачи поставлены перед возглавляемым вами ведомством? И во многих ли регионах страны созданы подобные структуры?

– Сегодня на территории Российской Федерации открыто 37 представительств МИД. Основные задачи, которые решает наше, – взаимодействие с региональными властями в развитии международных и внешнеэкономических связей при соблюдении внешнеполитического курса России, а также содействие в развитии торговых, экономических и иных связей с зарубежными партнерами. Кроме того, в центре внимания находится работа с обращениями и защита прав российских граждан, оказавшихся в трудной ситуации за границей.

– Предполагаю, что наиболее насыщенными в этом плане были трудовые будни представительства в период, когда начиналась реализация шельфовых проектов.

– Безусловно. Если помните, до 1991 года наш регион считался закрытой приграничной территорией. А когда этот статус сняли, сразу проявился высокий обоюдный интерес, прежде всего внешнеэкономического характера. Последовали инициативы по созданию свободной экономической зоны на островах, визиты делегаций, проводились разного уровня переговоры по установлению и развитию сотрудничества, обмену опытом. Время действительно было бурным, интересным.

На открытии Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Генеральный Консул Японии в Южно-Сахалинске Есихиса Курода и Генеральный Консул Японии в Хабаровске Тосимицу Мори (2001)На открытии Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Генеральный Консул Японии в Южно-Сахалинске Есихиса Курода и Генеральный Консул Японии в Хабаровске Тосимицу Мори (2001)

Не могу не отметить вклад моих предшественников Светланы Валентиновны Твердомед и Сергея Ивановича Касторнова, в разное время возглавлявших представительство. В этот период я работал в управлении международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области и хочу подчеркнуть, что именно тогда интерес зарубежных партнеров к нашему региону был чрезвычайно высок. Послы США, Великобритании, Нидерландов, Индии, Японии бывали у нас неоднократно. Получило развитие и региональное международное сотрудничество Сахалинской области со штатом Аляска, префектурой Хоккайдо.

– Сегодня чувствуется некоторое ослабление интереса со стороны иностранных партнеров к нам?

– На мой взгляд, нет. Представительство оказывает содействие в подготовке и проведении международных мероприятий, которые проходят в Южно-Сахалинске по линии правительства Сахалинской области, администрации города и, конечно, по инициативе консульских учреждений, аккредитованных в регионе.

В 2016 году Сахалин и Курилы посетили 104 делегации из иностранных государств. В нашем регионе с рабочими визитами побывали послы Европейского Союза, Индии, Финляндии и Королевства Нидерландов. Как правило, они возглавляли бизнес-миссии и были ориентированы на долгосрочное партнерство с российскими предпринимателями.

Представление губернатору Сахалинской области И.П.Фархутдинову руководителя отделения Хабаровского генконсульства Японии в Южно-Сахалинске Сюсуке Ватанабэ. Во встрече от управления международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области участвуют: начальник управления В.Н.Елизарьев и начальник отдела В.Н.Носов (1997 г.)Представление губернатору Сахалинской области И.П.Фархутдинову руководителя отделения Хабаровского генконсульства Японии в Южно-Сахалинске Сюсуке Ватанабэ. Во встрече от управления международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области участвуют: начальник управления В.Н.Елизарьев и начальник отдела В.Н.Носов (1997 г.)

Нам наносили визиты сотрудники генеральных консульств иностранных государств, аккредитованных в Дальневосточном регионе, – Индии, КНР, КНДР, США. Делегация посольства Нидерландов планирует посетить Сахалинскую область и в 2017 году. Несмотря на введенные санкции в отношении нашей страны, европейские представители по-прежнему едут в российские регионы и ищут всевозможные формы сотрудничества.

Вполне объяснимо, что на сегодняшний день и в дальнейшем мы в большей мере ориентированы на развитие взаимовыгодных отношений с нашими зарубежными соседями – странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Внешнеторговый оборот Сахалинской области составил в 2016 году 5,9 млрд долларов США. Наибольшую долю принесло сотрудничество с Японией – 2,4 млрд долларов США. Далее по убывающей следуют: Республика Корея, США, Норвегия, Китай, Сингапур.

То есть интерес к государству в целом и к Сахалинской области в частности у иностранных партнеров сохранился.

– А с какой целью посещала Сахалинскую область финская делегация?

– В Южно-Сахалинске состоялся российско-финский бизнес-форум «Высокотехнологическое сотрудничество в офшорном и морском кластерах Сахалина». У Финляндии накоплен большой опыт в деле строительства судов ледового класса. Как известно, появилась идея организации на Сахалине судоремонтного производства, а потом, возможно, и базы для строительства судов. Одна из финских компаний в период с 2005 по 2006 год работала в рамках освоения нефтегазовых проектов сахалинского шельфа. Теперь финны изъявили желание открыть представительство своей судостроительной компании в Холмске.

Визит в Сахалинскую область советника Посольства Великобритании в России Тони Брентона (в центре) в 1996 году (в последующем - 2004-2008 годы Посол Великобритании в России)Визит в Сахалинскую область советника Посольства Великобритании в России Тони Брентона (в центре) в 1996 году (в последующем - 2004-2008 годы Посол Великобритании в России)

– Как организовываются официальные визиты иностранных делегаций? Наверное, следует пройти множество согласований?

– От принимающей стороны требуется составить программу пребывания и поспособствовать ее реализации. Согласований не много, но ряд формальностей соблюдать необходимо. Существует общемировая практика – каждая делегация свое пребывание оплачивает самостоятельно.

– С какими иностранными ведомствами приходится чаще всего взаимодействовать?

– На сегодняшний день в области аккредитовано два консульских представительства иностранных государств – Японии и Республики Кореи. Также у нас работают два почетных консула – Королевства Нидерландов и Великобритании. Представительство оказывает содействие консульскому корпусу в развитии сотрудничества представляемых ими стран с Сахалинской областью.

– Чтобы стать дипломатом, надо обязательно закончить МГИМО?

– Конечно, нет. МГИМО – это ведущее учебное заведение страны, но есть еще ряд вузов, в которых успешно функционируют факультеты внешнеэкономических и международных отношений.

Специфика работы представительства МИД в том, что его сотрудникам приходится постоянно сталкиваться с нестандартными проблемами, требующими индивидуального решения. У нас работают высококвалифицированные специалисты, хорошо владеющие иностранными языками. При этом они периодически повышают свой профессиональный уровень в Дипломатической академии МИД России. Некоторые из сотрудников нашего представительства работали в российских загранучреждениях, расположенных в Японии, Казахстане, Латвии, Литве, Монголии.

Владимир Носов (в центре) в период работы в Генеральном консульстве России в Саппоро. Беседа с мэром города Саппоро Фумио Уэда (2003 г.)Владимир Носов (в центре) в период работы в Генеральном консульстве России в Саппоро. Беседа с мэром города Саппоро Фумио Уэда (2003 г.)

– А как вы попали на дипломатическую работу?

– Работа в управлении международных и внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области, взаимодействие с представительством МИД России в Южно-Сахалинске укрепили мой интерес к внешнеполитическим и интеграционным процессам. Это и способствовало поступлению на работу в МИД России. Был направлен в Генеральное консульство России в Саппоро на должность вице-консула, где проработал 4 года. После этого возглавил представительство МИД РФ в Южно-Сахалинске.

– Как отражаются на работе вашего ведомства новые веяния в экономической политике региональных властей?

– Разумеется, мы тесно взаимодействуем с региональными властями. Важно отметить, что у правительства Сахалинской области налажено эффективное взаимодействие с центральным аппаратом МИД России. Напомню, что губернатор Олег Кожемяко в настоящее время входит в состав Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России. В октябре 2016 года он принял участие в его заседании, которое проводил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года было подписано около семи десятков соглашений. Часть из них касается совместных планов хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Сейчас ведется подготовка к первому раунду российско-японских консультаций, которые состоятся в марте в Токио.

Теги  МИД
Автор текста: Николай Рыжань

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

27 января / Общество

И снова о рыбалке

На вопросы сахалинцев о рыболовстве ответит заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров

16 января / Общество

Красота по-сахалински

На вопросы сахалинцев отвечает косметолог-эстетист Олеся Шатковская

Афиша
4 февраля
Волейбол: «Сахалин» - Динамо-Казань
ВЦ «Сахалин»

Женская сборная ПСК проведет серию матчей в регулярного чемпионата российской Суперлиги
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
12 февраля
Восхождение на гору Быкова
Южно-Сахалинск

Его участниками могут стать все желающие старше 18 лет
11 февраля
Лыжня России–2017
Троицкое

Всероссийская массовая гонка пройдет на Сахалине в 35-й раз
6 февраля
Чемпионат WORLDSKILLS RUSSIA
Торгово-деловой центр «Столица»
Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске и Холмске пройдет региональный этап
10 февраля
Презентация сборника «Мир глазами молодых»
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

В него включены произведения начинающих сахалинских авторов

Спецпроекты

9 февраля / Общество

Подведены итоги конкурса «Петушиные бои»

Редакция благодарит участников, их родителей и педагогов-наставников за активное участие

6 февраля / 25 добрых дел

Лед сближения

Сотрудники «Губернских ведомостей» учили кататься на коньках ребят из реабилитационного центра «Радуга»

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1403
Шнуры, переходники и зарядки в ТЦ "РАЙ"
Работа / Предлагаю / № 1402
Запчасти ТТ-4 ТТ-4М
Услуги / Предложения / № 1401
Трудовые книжки, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Услуги / Предложения / № 1400
Ремонт сенсорной панели оператора управления тачскрина экрана монитор компьютер станка
Работа / Предлагаю / № 1399
Требуются проводники служебно- технических вагонов
Услуги / Предложения / № 1398
ЮРИСТ ПО БАНКРОТСТВУ.
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1397
2500 руб.
Ретро приставки. В магазине "Медия Плюс"
Животные / Собаки / № 1396
Акиты
Личные вещи / Красота и здоровье / № 1393
40000 руб.
Реабилитация наркозависимых в Москве
Услуги / Предложения / № 1392
Законное освобождение

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение

9.02 на карту сбербанка : 500 руб от Валерия Владимировича.Д, 200 руб от Олеси Игоревны.Ш, 200 руб от "доброго Волшебника", 1000 руб от Ларисы Александровн...
читать дальше

В сахалинском селе Взморье устроили распродажу краба

Валерий Филатов Как и везде от народа скрывают самое главное на Сахалине. Лецензирование лова красной рыбы, краба и прочих деликатесов для народа России.

Укол против рака

Хотелось бы по именовать услышать от врачей, кто на сегодняшний день слелалслетал эту вакцину своей дочери.

Читать все комментарии

Популярное в блогах

13 декабря 2016 10:49 / вселенная / космос
Космос, другие Миры - стихи
14 декабря 2016 09:12 / Новый год
Новогодний сувенир своими руками!
20 декабря 2016 10:54 / КГБ / Органы безопасности РФ
День работника органов безопасности Российской Федерации 20 декабря.

Популярное

3 февраля 12:15 / Общество / экстремизм / следком
За комментарий в Интернете молодой сахалинец может попасть в тюрьму
9 февраля 19:02 / Общество / стоматология / здравоохранение
День стоматолога отметили в Южно-Сахалинске
9 февраля 18:52 / Общество / крабы / морепродукты   1
В сахалинском селе Взморье устроили распродажу краба
9 февраля 00:30 / Общество / лечение / дети   1
Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение
7 февраля 18:41 / Политика / областная Дума / депутаты
Сахалинские депутаты впервые не согласовали кандидатуру мирового судьи
3 февраля 18:50 / Происшествия / ПСК «Сахалин» / финансы
В ПСК «Сахалин» выявили махинации на 100 млн рублей
6 февраля 10:45 / Общество / аэропорты
Сахалинца сняли с рейса в Шереметьево из-за «заминированного» ноутбука

Тэги

Спортсмены Соревнования Конкурсы Строительство Полиция Дети Следком Лыжи Прокуратура Кражи

Персоны

Опросы

Какое самое лучшее время года на Сахалине?
  183 (9%)
  37 (2%)
  428 (22%)
  749 (39%)
  161 (8%)
  369 (19%)



ПроОстрова Конкурсы Политика Экономика Человек года Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Спорт Острова моей любви Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru