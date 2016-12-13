Подведены итоги конкурса «Петушиные бои»
Новогодний конкурс рисунков и поделок для детей «Петушиные бои» завершен. Благодарим всех участников, их родителей и педагогов-наставников за активное участие.
Лучшие работы были выбраны жюри, в которое вошли сотрудники ИД «Губернские ведомости», и пользователями сайта РИА «Сахалин-Курилы». Победители определены в трех номинациях:
- Очаровашка
Среди поделок - Маргарита Давлятшина (6 лет, г. Долинск) за работу «Курочка Ряба с золотым цыпленком»;
Среди рисунков - Егяна Мамедрзаева, 7 лет, СОШ №6 Корсакова, 1 «В».
- За оригинальность
Среди поделок - Ирина Беган (12 лет, СОШ №6, 6А класс, Корсаков) работа «С Новым годом Петуха! Мечты сбываются!»;
Среди рисунков - Александр Тюпинский, 1В класс
- Приз зрительских симпатий
Среди поделок - Владимир Ким (6 лет, г. Долинск) «Счастливое семейство».
Среди рисунков - Виктория Багаева (1В класс СОШ №6 Корсакова) «Петушок, петушок, золотой гребешок»
Также подарок получит самый маленький участник конкурса Даниил Пехтерев (2 года) за работу«Кузя, Пузя, Тузя. Счастливая семейка».
Поздравляем! Победителей ждут призы от компании «Мосигра» и детского магазина «Все для вас», а также партнера конкурса - Сахалинского театра кукол. Получить их можно в любой будний день в редакции РИА «Сахалин-Курилы» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, кабинет 11. Телефон для справок 46-49-47.
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