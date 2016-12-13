Подведены итоги конкурса «Петушиные бои»

Новогодний конкурс рисунков и поделок для детей «Петушиные бои» завершен. Благодарим всех участников, их родителей и педагогов-наставников за активное участие.

Лучшие работы были выбраны жюри, в которое вошли сотрудники ИД «Губернские ведомости», и пользователями сайта РИА «Сахалин-Курилы». Победители определены в трех номинациях:

- Очаровашка

Среди поделок - Маргарита Давлятшина (6 лет, г. Долинск) за работу «Курочка Ряба с золотым цыпленком»;

Среди рисунков - Егяна Мамедрзаева, 7 лет, СОШ №6 Корсакова, 1 «В».

- За оригинальность Среди поделок - Ирина Беган (12 лет, СОШ №6, 6А класс, Корсаков) работа «С Новым годом Петуха! Мечты сбываются!»;

Среди рисунков - Александр Тюпинский, 1В класс

- Приз зрительских симпатий Среди поделок - Владимир Ким (6 лет, г. Долинск) «Счастливое семейство».

Среди рисунков - Виктория Багаева (1В класс СОШ №6 Корсакова) «Петушок, петушок, золотой гребешок»

Также подарок получит самый маленький участник конкурса Даниил Пехтерев (2 года) за работу«Кузя, Пузя, Тузя. Счастливая семейка».