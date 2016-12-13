Полезный «Тимокко»

Родители детского сада компенсирующего вида № 6 г. Южно-Сахалинска от всей души выражают глубокую признательность педагогическому коллективу группы «Росинка». Мы очень благодарны учителю-логопеду Галине Борисовне Силяевой и воспитателям Анне Викторовне Михеевой и Кристине Юрьевне Пономаренко, которые выиграли два грантовых проекта. Это проект «Тимокко» коррекция и развитие» (победитель 2015 г.) и проект «Мир, где коррекция и познание – радость».

Они очень необходимы нашим детям, так как основными направлениями деятельности нашего сада является коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. А с дополнительными ресурсами возможно достичь гораздо лучших результатов в более короткие сроки.

Мы также выражаем искреннюю благодарность руководству и сотрудникам компании «Сахалин Энерджи» за оказанную помощь в приобретении необходимого оборудования и комплексов детского сада по итогам конкурса этих грантовых проектов.

Ваша помощь – это неоценимый вклад в обучение и здоровье наших детей, и, несомненно, ощутимая поддержка детского сада в целом. Помощь, оказанная вами, послужила во благо многим детям.

Желаем успехов в производственной деятельности, благополучия и финансового процветания, тепла, здоровья сотрудникам и их семьям.