Единороссы и молодогвардейцы Сахалина обсудили планы сотрудничества

Секретарь Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Мисиков встретился с активистами «Молодой гвардии».

По информации организаторов, стороны обсудили основные направления деятельности местных молодогвардейцев при поддержке островных единороссов. В дискуссии участвовали члены регионального штаба «Молодой гвардии» Николай Литус, Максим Сулаков, Алексей Беляков, Антон Андреев, Наталья Киселева, а также члены Молодежного парламента области Игорь Гуща и Максим Литвиненко.

Как отметили участники, перспективы у такого сотрудничества существуют. Проекты, которые планируются к реализации «Молодой гвардией», ориентированы на сахалинских студентов, а Борис Мисиков, который в течение многих лет был ректором СахГУ, в настоящее время является его президентом. Молодые активисты познакомили его с проектами «Студфонд», «Центр студенческой социологии», «Банк студенческих стажировок», «МедиаГвардия» и др.

Часть из них уже успешно реализуется. Так, по проекту «Студфонд» получило развитие такое социально значимое направление, как оказание бесплатной юридической помощи населению малых городов и сел области.

- Уже по результатам нескольких месяцев работы можно сказать, что такая помощь чрезвычайно востребована. Число посетителей на приемы стабильно растет. Этот проект может быть интересен для студентов юридического факультета в качестве базы для наработки практических коммуникативных и профессиональных навыков, получения опыта для начала собственной карьеры. Другой аспект, имеющий значение для студентов любых специальностей, - квалифицированная правовая помощь для студентов, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, - отметил руководитель аппарата «Молодой гвардии» Антон Андреев.

Перспективен проект «Банк студенческих стажировок», целью которого является налаживание контактов работодателями. Известно, что студенты сталкиваются с трудностями как при поиске предприятия для прохождения практики, так и при начале своей трудовой карьеры.

По словам руководителя проекта «МедиаГвардия» Алексея Белякова, они ориентируются на студентов с четкой гражданской позицией для участия в мониторинге противоправного интернет-контента (суицидальных групп, сайтов, призывающих к насилию, экстремизму, по продаже наркотиков и т.д.) и дальнейшего ему противодействия. Интерес вызвало предложение и проведение в среде студенческого сообщества интеллектуальных игр. Его инициировала выпускница ВГИКа Наталья Киселева.

- Встреча прошла в неформальной обстановке, мы наметили общие точки взаимодействия с партией. Свою деятельность будем координировать с университетом. Считаю, что мы идем правильным путем - с одной стороны, помогать студентам в решении проблем, с другой – посредством ярких, интересных проектов активизировать их творческий потенциал, – подвел итог Николай Литус.

Борис Мисиков оценил предложения молодогвардейцев конструктивными и перспективными и обещал поддержку. В ближайшее время будут определены конкретные пути реализации сотрудничества молодых активистов и регионального отделения партии. Подобные встречи стороны решили проводить регулярно.