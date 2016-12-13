В Южно-Сахалинске прошла панихида по погибшим во время стрельбы в кафедральном соборе

Поминальные богослужения по погибшим три года назад в Воскресенском кафедральном соборе прошли в Южно-Сахалинске 9 февраля. Их посетил и сын убитой монахини Людмилы - игумен Филарет (Пряшников), ныне клирик Санкт-Петербургской метрополии.

В 8 утра в соборе Воскресения Христова состоялась божественная литургия, позже здесь же прошла панихида по убиенным, которую возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. Затем участники богослужений посетили могилы погибших, где состоялась лития.

Желающие почтить память погибших посетили и экспозицию, открытую ко второй годовщине трагедии в соборе. Там выставлены расстрелянные иконы. Здесь, в частности, находится икона Пресвятой троицы, пуля попала в Бога-отца. На ее месте в соборе сейчас находится икона Иллариона Троицкого. Тут же – и пострадавшая от выстрелов Владимирская икона, а также искореженный аналой, на котором зияет входное отверстие от выстрела, с другой стороны дробь погнула металл

На стенах комнаты – биографии погибших монахини Илларионы и Владимира Запорожца, а также отрывки из проповеди Святейшего Патриарха всея Руси, прозвучавшие всего спустя несколько часов после трагедии. В витрине рядом – личные вещи монахини: четки и параманный крест, который был на ней в день гибели, а также несколько фотографий, в том числе и с пострига.