Россельхозбанк стал соорганизатором конкурса «Регионы - устойчивое развитие»

АО «Россельхозбанк» вошел в число организаторов конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании.

Участие Россельхозбанка как отраслевого эксперта в АПК направлено преимущественно на поддержку инвестиционных проектов сельхозтоваропроизводителей, относящихся к сегментам малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится ежегодно с августа 2011 года в соответствии с поручением правительства РФ для повышения инвестиционной привлекательности регионов РФ и создания новых механизмов финансирования инвестиционных проектов. Он призван объединить усилия государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для реализации инициатив по созданию высокоэффективных производств во всех регионах РФ.

В ходе работы оргкомитета конкурса представители банка включены в Попечительский совет конкурса и в состав рабочей группы комитета Совета Федерации по экономической политике.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.infra-konkurs.ru