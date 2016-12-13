Сахалинские поисковики встретились с участниками соревнований «Служить России»

Сахалинские поисковики в рамках реализации проекта «Далекие страницы истории» встретились с участниками областных военно-спортивных соревнований «Служить России».

В актовом зале Сахалинского техникума сервиса активисты рассказали старшеклассникам о работах на курильском острове Шумшу и в Смирныховском районе, о методах поиска и результатах своей деятельности, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Член регионального совета Виктор Янков рассказал о событиях 1904–1905 годов, которые разворачивались на Сахалине во время Русско-японской войны, а также продемонстрировал архивные фотографии, сделанные во время боевых действий на острове.

Его коллега Алексей Охрименко поделился впечатлениями о поисковых работах на местах гибели военных самолетов. В завершение встречи участники смогли примерить стальные шлемы, подержать в руках макеты оружия времен Великой Отечественной войны, закинуть на плечи вещмешок. В мероприятии приняли участие более 140 человек. - Подобные встречи с учащимися в Южно-Сахалинске и районах области мы планируем проводить в течение года, не только в рамках подобных соревнований, но также и по договорённости с учебными заведениями. Заявки поступают постоянно. Не только детям интересно узнать новое об истории родного края, но и взрослые с удовольствием узнают новую для них информацию, - отметил Артем Бандура. Проект «Далекие страницы истории» реализуется на субсидию правительства Сахалинской области, выделенную на основании распоряжения «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим патриотическое воспитание, на возмещение затрат, связанных с развитием патриотического воспитания в Сахалинской области, в 2017 году».