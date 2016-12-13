В Хабаровске вспомнили историю Курил

Акция собрала около 50 молодых людей, сообщается на сайте Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Наше мероприятие приурочено к японскому празднику, который не все жители встречают мирно. Некоторые из них - националисты и радикалы - даже сжигают российские флаги. Но сейчас между двумя великими странами начался период потепления отношений. Недавно президент Путин и премьер-министр Абэ встречались в Японии, где наметили план дальнейшего улучшения взаимодействия наших государств. Были проработаны и меры по решению проблемы Курильских островов. Поэтому мы решили уподобляться не японским радикалам, а нашим лидерам и провести культурно-образовательное мероприятие, которое включает в себя лекцию об истории Курил и флешмоб дружбы России и Японии, - сказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Владислав Кушниренко.

В рамках акции ребята смогли узнать об истории Курильских островов. Спикером стал доктор исторических наук Валерий Тимошенко. По его словам, проблема в отношении территории островов возникла еще в XVII веке, когда начали осуществляться первые экспедиции русских мореплавателей на Дальний Восток. После долгого исторического этапа, включающего и дипломатические переговоры, и военные столкновения с Японией, статус Курильских островов был утвержден декларацией 1956 года.

Несмотря на ряд аргументов, которые доказывают принадлежность Курил к российской территории, некоторые японские политики до сих пор пытаются оспорить этот факт.

Завершилась лекция массовым флешмобом - участники акции посетили мастер-класс по оригами, а затем прикрепили сделанные ими журавлики к воздушным шарикам цвета российского флага и отпустили их в небо в знак дружбы между двумя великими народами.