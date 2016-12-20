Кредитная петля

Историями, как перехваченная в конторе за углом плевая сумма за считанные месяцы превращается в непомерный долг, уже, пожалуй, никого не удивишь. В красочных буклетах кредиторы обещают привлекательные проценты по кредиту. Остались еще люди, не подозревающие, что это не «годовые», а «дневные» ставки.

Банк России позаботился о тех, кто не в силах адекватно оценить свои финансовые возможности. С 1 января вступил в силу закон, обязывающий микрофинансовые организации (МФО) поумерить свои аппетиты. Если срок возврата задолженности не больше года, то занимая, к примеру, 5 тысяч рублей, заемщик должен вернуть не больше 20 тысяч рублей. В эту сумму входит основной долг и начисленные проценты. Важно отметить, что данное ограничение не распространяется на неустойку (пени и штрафы). К максимальной цифре кредиторы также вполне законно могут приплюсовать плату за отдельные услуги (страховка и проч.).

Также вступило в силу ограничение, касающееся просрочки. Теперь МФО может начислять проценты только на остаток долга, до достижения начисленных процентов двукратного размера оставшейся суммы. То есть, к примеру, при остатке задолженности в 5 тысяч рублей, сумма начисленных процентов не может превышать 10 тысяч рублей.

Информацию об этих ограничениях впредь каждая МФО обязана размещать на первой странице договора, который она заключает с клиентом.

Мы решили узнать, все ли островные микрокредиторы соблюдают новые правила. На территории Сахалинской области существует немало МФО, которые с радостью дадут вам небольшую сумму в долг. Одна такая организация имеет целую сеть офисов. Они выдают микрокредиты сразу в нескольких городах нашего острова.

– По новым правилам процент (не больше 1,8) начисляется на остаток долга, – заявил собеседник. – Я считаю, для клиента это совсем не выгодно, так как сложно посчитать, сколько же в итоге он будет должен. Мы же даем займы под 2 процента в день. 4 процента берем за «просрочку». Человек способен сам прикинуть, сколько денег потом придется возвращать.

Чтобы читатель не поверил в благие намерения кредитора, произведем несложные математические вычисления. Разумеется, по новым правилам начисления процента конечная сумма вашего долга будет напрямую зависеть от размера остатка по кредиту. Но если вы берете микрокредит по правилам, которые предлагает глава сети, безобидные 30 тысяч рублей за каких-то 15 дней превратятся почти в 40 тысяч рублей долга. А за год вырастут уже почти до 250 тысяч рублей. И это не считая штрафа. Тут кредитор законно может дать волю эмоциям и назначить абсолютно любой размер пени.