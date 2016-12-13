Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области покидает свой пост

Глава сахалинского агентства по рыболовству Сергей Диденко покидает свой пост. Об этом стало известно в рамках онлайн-конференции с заместителем председателя правительства Сахалинской области Игорем Быстровым, которая проходит на сайте РИА «Сахалин-Курилы».

Быстров на вопрос анонимного пользователя: «А это правда, что после «Сахалинского льда» руководитель агентства по рыболовству уйдет?» подтвердил, что Сергей Юрьевич уходит на пенсию.

- Это его решение. Уверен, что его знания и опыт не останутся невостребованными, - прокомментировал Быстров.

Сергей Юрьевич Диденко в 2005-2007 годы работал начальником областного департамента по рыболовству. Уволен с поста по собственному желанию с января 2008 года.

В 2009-2011 годах - исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Сахалинская лососевая инициатива», которая была ликвидирована в 2012 году, выполнив все запланированные программы по сохранению лосося.

В 2010 году - президент Клуба рыбопромышленников Сахалина.

С 20 мая 2015 года – и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области. На этом посту сменил Павла Колотушкина.