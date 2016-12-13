Первый номер бортового журнала «Аврора» посвящен Сахалину

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» выпустила первый номер собственного бортового журнала с одноименным названием и посвятила его Сахалину.

Глянцевое издание, созданное редакцией журнала «Собрание Exclusive», появилось во всех самолетах авиаперевозчика уже 1 февраля. «Аврора» будет выпускаться ежемесячно, сообщает aviaport.ruсо ссылкой на ИА PrimaMedia.

- Существует правило, что на всех самолетах должен быть бортовой журнал. До этого на бортах «Авроры» распространялись Aeroflot World, но больше года назад его перестали выпускать, поэтому было принято решение создать свой журнал. Для его выпуска мы обратились к команде журнала «Собрание Exclusive», которая является профессионалом своего дела. И она нас не подвела, - рассказал замначальника отдела внутренних и внешних связей АО «Авиакомпания «Аврора» Павел Малышкин.

Главный редактор «Собрание Exclusive» Татьяна Варнакова отметила, что основная задача нового издания - сделать так, чтобы перелет для людей был интересным.

- Первый номер был посвящен Сахалину. Решение выбрать этот регион в качестве главной темы было обусловлено тем, что головной офис авиакомпании находится в Южно-Сахалинске. В первом выпуске была показана привлекательность этого дальневосточного региона, второй же номер мы посвятим Камчатке. Стоит отметить, что все номера будут ориентированы на города Дальнего Востока, Северо-Восточной Азии, Сибири, так как именно туда летают самолеты авиакомпании «Аврора». Любой человек сможет посмотреть, куда он сможет сходить, какой посетить театр и так далее. По обложке уже будет видно, что искать внутри, - заявила Татьяна Варнакова.

Однако, по ее словам, только информацией о городах номер бортового журнала не ограничится, в нем можно будет найти новости искусства, музыки, кино, моды и многих других сфер. Также в нем будут статьи о путешествиях по России и миру. Кроме того, достаточно большой блок будет посвящен самой авиакомпании.