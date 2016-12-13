На Сахалине снижается стоимость куриного яйца

В Сахалинскую область начались поставки куриного яйца из трех регионов страны, сообщили в пресс-службе главы региона.

Информация об этом прозвучала на совещании, которое прошло под руководством Олега Кожемяко. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию губернатора была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска.

По словам Александра Дернового, за прошедшие два дня было проверено 6 торговых точек сети птицефабрики «Островная», 7 крупных супермаркетов и 17 магазинов мелкой розничной торговли. Уже до 11:00 недорогое яйцо эконом-класса «столовое» и диетическое» было раскуплено практически во всех торговых точках, в том числе и в планировочных районах областного центра. В продаже оставалось только яйцо сорта «Молодильное» и «Солнышко».

- Как рассказывают продавцы проверенных нами магазинов, в том числе и торговых точек птицефабрики «Островная», недорогие яйца раскупаются с раннего утра. Люди берут в одни руки по пять - шесть лотков, иногда более 150 штук за один раз. Остаются дорогие яйца, цена на «Островное» и «Молодильное» - свыше 100 рублей, - сказал первый замгубернатора.

Глава региона признал ситуацию недопустимой и потребовал разъяснений от министра торговли и продовольствия региона.

- Получается, что не только в крупных супермаркетах, но и на птицефабрике «Островная» цена на яйцо гораздо выше предполагаемой нами по программе «Социальный продукт», - отметил Олег Кожемяко.

Инна Павленко разъяснила, что уже с сегодняшнего дня для снижения цен ряд торговых точек перевел яйцо среднего класса «Солнышко» и «Отборное» в разряд социальных и делает на него наценку всего 15%. Теперь оно стоит 78 рублей при отпускной цене птицефабрики 67 рублей. Яйца этого класса присутствуют практически во всех проверенных магазинах. Также предприятие увеличит объемы реализации яйца столового первой категории через свою розничную сеть.

Смягчить ситуацию поможет и расширение ассортимента яйца эконом класса за счет поставок с материка. В область уже завозится продукт из Хабаровского, Красноярского краев и Кемеровский области. Поступило около 2 млн штук яиц, более 800 тысяч ожидается к концу недели. Заключен договор на поставку из Приморского края.