На Сахалине выбирают спортсмена января

Сегодня на сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области стартовало голосование за лучшего «Спортсмена месяца» по итогам января 2017.

По информации ведомства, с нового года изменились правила конкурса. Теперь голосование будет длиться лишь три дня, чтобы исключить процесс накрутки голосов.

По итогам первого месяца в голосовании примут участие представители лыжных гонок, биатлона, легкой атлетики, спортивной гимнастики и фигурного катания. Некоторые виды спорта представлены на голосование в первый раз.

Фигурист Денис Сунагатов, воспитанник отделения фигурного катания Дворца спорта «Кристалл» (тренер Елена Серковская), в составе сборной команды Сахалинской области занял второе командное место на зональном этапе Зимней Спартакиады учащихся России, также юноша стал победителем спартакиады среди юношей КМС по Дфо.

Гимнаст Михаил Михлик на Всероссийском турнире по спортивной гимнастике среди городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра Благовещенска завоевал сразу несколько медалей. В опорном прыжке и в упражнениях на брусьях он стал первым, а в личном зачете вторым.

Островной лыжник Владимир Каркин стал победителем спринтерской гонки чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках III этапа розыгрыша Кубка России-2017 по лыжным гонкам. Соревнования проходили в поселке Вершина Тёи (Республика Хакасия). В нем принимали участие более 130 лыжников из 12 регионов страны.

Карина Глебова завоевала золотую медаль чемпионата Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике. Мастер спорта из Южно-Сахалинска стала первой в беге на 200 метров (25,82 секунды) и второй на дистанции 60 метров (7,81 секунды).

Томаринская биатлонистка Дарья Капранова стала победительницей первенства Дальнего Востока. В индивидуальной гонке на 10 км с четырьмя огневыми рубежами она преодолела трассу за 44.44.4 секунды. В спринте на дистанции 6 км с двумя огневыми рубежами она также стала первой.

Напомним, голосование проводится ежемесячно. Победитель получит грамоту и сертификат, а также знак отличия.