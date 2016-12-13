В пункте передержки животных Южно-Сахалинска улучшились условия

Улучшились условия содержания безнадзорных животных на территории муниципального пункта передержки в Христофоровке, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

Кроме того, работа учреждения стала прозрачной для горожан. Положительные сдвиги появились после обращения общественников к мэру Сергею Надсадину. Во время разговора с ним волонтеры подняли ряд острых вопросов, в том числе отсутствие вольеров с теплыми будками для реабилитации собак, теплого помещения для содержания безнадзорных животных, перенесших операции по стерилизации, отсутствовала карантинная зона. Все высказанные замечания градоначальник взял на заметку. В течение года поручения мэра руководство учреждения выполнило.

- Для улучшения работы пункта, а также для более комфортного содержания безнадзорных животных отремонтированы вольеры летнего типа, установлены клетки с утепленными будками, - рассказал начальник отдела мониторинга состояния объектов благоустройства города Алексей Сапронов. - В 2016 году мы приобрели теплый модуль для послеоперационного размещения собак и кошек в холодное время года, подвели водоснабжение. Теперь в пункте одновременно могут находиться около 125 безнадзорных животных.

Кроме того, в рамках исполнения поручений мэра в дополнение к имеющимся на территории пункта четырем камерам видеонаблюдения еще одну установили в операционном блоке. Камеры работают в режиме нон-стоп: на мониторе указаны дата и время записи. Руководство планирует заменить их на более современные.

За три года работы пункта, по мнению специалистов, количество безнадзорных животных, отлавливаемых на улицах областного центра, заметно сократилось. Сегодня пункт передержки заполнен менее чем наполовину - в нем находятся 50 собак и две кошки после стерилизации.

С момента поступления в пункт животное может находиться в нем до 14 дней. Весь период содержания питание и уход осуществляются в соответствии с ветеринарными нормами и правилами. Затем кошек и собак, которые не обрели за это время своих хозяев, возвращают в привычную среду обитания. Однако стоит отметить, что муниципальный пункт передержки безнадзорных животных на безвозмездной основе сотрудничает с волонтерами. Неравнодушные горожане помогают передать собак и кошек в хорошие руки. В 2016 году с их помощью новых хозяев обрели 67 собак и кошек. Чтобы работники специализированного предприятия, а также простые горожане смогли определить среди бездомных собак и кошек ранее отловленных, было решено устанавливать на животных более заметные метки идентификации. - До недавнего времени мы наносили татуировку на внутреннюю часть бедра животного, - отметил начальник ветеринарного пункта передержки Иван Рымарь. - Теперь в дополнение к клейму ставим на ухо собакам и кошкам клипсу желтого цвета, которую невозможно снять. В прошлом году было установлено 90 таких «украшений». Сотрудники питомника обращаются к горожанам с просьбой не пытаться снять клипсы, чтобы не травмировать животное многократным отловом. В пункт передержки животные попадают с улиц города. Отлов безнадзорных животных происходит по заявкам горожан ежедневно при наименьшем скоплении людей. На базе учреждения «Зеленый город» работают две бригады ловцов. Они используют ружье с определенной дозой снотворного, которой достаточно для временного обездвиживания животного, а также петлю или сети. За день в пункт поступают 6 и более животных. Сегодня в разработке находятся 90 заявок от жителей областного центра. По словам работников пункта, во время отлова наряду с дворнягами попадаются собаки благородных пород. К примеру, на днях в питомник доставили молодого кобеля хаски. Рядом в вольерах обитают алабаи, овчарки, кавказцы, лайки и спаниели. Оставить заявку на отлов безнадзорных животных горожане могут по телефону (4242) 510-100. А желающих приобрести себе четвероногого питомца приглашают посетить пункт временной передержки безнадзорных животных, расположенный на ул. Шоссейной, 5 в Лиственничном. Сотрудники ждут горожан в рабочие дни с 09:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт. Сотрудники приюта составят договор с будущим владельцем.