В финале Кубка области выступят сильнейшие сахалинские горнолыжники

В финальном этапе Кубка области по горнолыжному спорту примут участие лидеры этого вида спорта на Сахалине.

Турнир пройдет с 10 по 12 февраля на склоне «Спортивный» СТК «Горный воздух». Начало – в 10:00.

По словам организаторов, они ожидают прибытие победителей и призеров многих престижных соревнований.

Напомним, что первый этап Кубка области прошел 7 – 8 января в Томари. Свое мастерство показали около 100 горнолыжников из Александровска-Сахалинского, Горнозаводска, Томари, Холмска и Южно-Сахалинска.

- Здесь собрались практически все сильнейшие ребята, которые вносят вклад в победы нашей команды. Весь юниорский состав, который перешёл в этом году во взрослый, в том числе призёры этапов Кубка России Софья Матвеева и Александр Воронов. С учётом того, что наша команда сегодня лидирует в Кубке России, далеко не в каждом регионе можно увидеть такой уровень соревнований, - отметил после этапа в Томари председатель правления Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области Андрей Агеенко.

Второй этап соревнований, проведенный в Южно-Сахалинске, собрал еще более звездный состав участников. Медали оспаривали мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов, Владислава Буреева, Алексей Жилин, несколько мастеров спорта России. Юные горнолыжники получат возможность увидеть их выступления и в этот раз.