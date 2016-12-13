Два арендных дома сдали в Поронайске

Два арендных дома или 54 квартиры, новоселами в которых будут педагоги, медработники, специалисты бюджетных учреждений культуры и спорта, пограничники, полицейские и др., ввели сегодня в эксплуатацию в Поронайске.

Возведение 24- и 30-квартирных зданий началось в июле 2016 года, и уже в январе 2017 года строительные работы были окончены. Под ключ сдано 3 тыс. 365 кв. метров жилья, из них 12 однокомнатных, 27 - двухкомнатных и 15 - трехкомнатных. Дома построены по энергосберегающей технологии. Конструктив монолитный, сейсмоустойчивостью 9 баллов. Для отделки наружных стен использован японский фасад. Район под застройку подбирался с учетом развитой социальной инфраструктуры на улице Гагарина - рядом расположены школа, больница, магазины, музей.

Стоимость проживания в новостройке на 50% ниже среднерыночной. Аренда однокомнатной квартиры составит 6 тыс. рублей, двухкомнатной – 7 тыс., трехкомнатной - 8 тыс. рублей.

- Спасибо строителям, которые приучили нас к тому, что качественное жилье строится за шесть месяцев, а не 2-3 года, как это было ранее, - отметил на церемонии вручения ключей мэр района Александр Радомский. Он пожелал новоселам, чтобы счастье поселилось в их домах, а в квартирах всегда было тепло и уютно.

Руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов отметил, что арендные дома в Поронайске – первые объекты, сданные учреждением в этом году. - Через некоторое время в эксплуатацию введут квартиры в Тымовском. У нас уже строятся 461 квартира, в ближайшее время заключим договора еще на 753. В этом году мы зайдем и на Курилы, - сказал он. Осипов отметил, что в дальнейшем жильцы арендных домов смогут выкупить свои квартиры по остаточной стоимости с помощью ипотечных займов, которые им предоставит агентство.