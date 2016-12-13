Свободный порт в Корсакове: водные парки, переработка мусора, пирс и хлебопекарня

17 претендентов от сахалинского бизнеса готовят документы на получение статуса «резидент свободного порта Корсаков-Владивосток». 6 субъектам такая заявка уже одобрена.

Статус резидента «Свободный порт Владивосток – Корсаков» пока имеет один хозяйствующий субъект – ООО «Южный Терминал». Общая же сумма планируемых инвестиций в реализацию проектов составит свыше 135 млрд.рублей. Данные цифры были озвучены во время встречи предпринимателей с первым заместителем генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимиром Печурчиком, пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в корсаковской администрациии.

Там рассказали также о проектах, которые намерены реализовывать резиденты. Статус уже одобрен совхозу «Корсаковский» с проектом по строительству молочно-товарной фермы, «Корсаковскому морскому торговому порту» с намерением провести перевооружение кранового оборудования. «Морская тальманская служба» планирует развить буксировочные услуги и приобрести несколько буксиров. «Морские ворота Сахалина» заходят с бизнес-планом по строительству морского пассажирского терминала с пирсом для круизных судов.

Несколько интересных проектов предложили и бизнес-структуры, рассчитывающие получить статус резидента свободного порта в ближайшее время. Так, «Корсаковский стивидорный сервис» намерен осуществить строительство нового пассажирского паромного судна, который будет курсировать на линии «Корсаков-Владивосток».

Еще одна компания планирует построить в порту рефрижераторную площадку, «Мельница» намерена открыть здесь придорожное кафе-пекарню, земельный участок на данный момент в стадии оформления. Среди заявленных проектов также - водно-лыжный парк, строительство завода по производству экструдированного пенополистерола, услуги в области энергоснабжения. Прорабатывается документация и на комплексную переработку отходов с сортировкой и утилизацией.

Проект по созданию Корсаковского рыбного логистического перерабатывающего центра – один из крупнейших, реализуемых на Сахалине. На территории порта будут расположены большие холодильные мощности с отдельными камерами для хранения креветки, рыбы, икры. Там же предусмотрено строительство приемо-сортировочного комплекса с помещениями для проведения аукционов и залом демонстрации продукции. Кроме этого, здесь будет расположены предприятия по рыбопереработке, а в последствии – и судоремонтные мастерские.

Результатом реализации масштабного проекта станет увеличение отечественной рыбопродукции на внутренние рынки до 90% и повышение дохода от экспорта рыбы на 25%. Кроме того, будет обеспечена прозрачность госзакупок.