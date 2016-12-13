Выставка военных экспонатов впервые представлена в школе Южно-Сахалинска
С экспонатами из частного музея, которые рассказывают о войне, смогли познакомиться учащиеся южно-сахалинской школы №1 . Их разместили в актовом зале учебного заведения. Подобного в школах областного центра еще не было, сообщил корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» помощник военного комиссара Сахалинской области Андрей Фугенфиров.
Выставка, на которой представлены военная форма, оружие советских и немецких солдат, личные документы и письма фронтовиков, открылась в рамках прошедшего в учебном заведении урока мужества, который называется «Наследники Победы». Сам урок – одно из многочисленных мероприятий традиционного месячника военно-патриотического воспитания, в котором участвует облвоенкомат.
В гости к школьникам пришли люди разных поколений: Валентина Азаренко, бывшая узница концлагерей и Нина Мигунова, пережившая блокаду Ленинграда; участник боев на Даманском полуострове в 1969 году Юрий Бимаев; отставной полковник органов госбезопасности Владимир Цветков, воевавший в Афганистане, лейтенант 68-го армейского корпуса Александр Иванов и один из основателей музея, студент промышленно-экономического техникума Александр Уразов.
Экспозиция и рассказы людей, ставших свидетелями исторических для страны событий, вызвали живой интерес у старшеклассников. Особенно их поразил рассказ Валентины Азаренко о том, что в концлагерях фашисты отгораживали для детей отдельные блоки – чтобы брать у них кровь и проводить над ними медицинские опыты.
Каждому из выступавших юные южно-сахалинцы вручили цветы и собственные рисунки. Общение продолжилось и после официальной части. Мальчишки и девчонки задали немало вопросов о появлении музея и самых интересных экспонатов Александру Уразову.
– Некоторые из наших ветеранов хотели побывать на этой встрече, но им не позволило здоровье, – рассказал Фугенфиров. – Меня радует, что люди этого поколения, несмотря на возраст, встречаются с молодежью по зову сердца, хотят передать молодым людям свой патриотизм. Считаю, это удается. У юношей и девушек не исчезает интерес к истории своей страны и своей области. Значит, они будут достойными наследниками традиций, смогут защитить свою землю.
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