Выставка военных экспонатов впервые представлена в школе Южно-Сахалинска

С экспонатами из частного музея, которые рассказывают о войне, смогли познакомиться учащиеся южно-сахалинской школы №1 . Их разместили в актовом зале учебного заведения. Подобного в школах областного центра еще не было, сообщил корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» помощник военного комиссара Сахалинской области Андрей Фугенфиров.

Выставка, на которой представлены военная форма, оружие советских и немецких солдат, личные документы и письма фронтовиков, открылась в рамках прошедшего в учебном заведении урока мужества, который называется «Наследники Победы». Сам урок – одно из многочисленных мероприятий традиционного месячника военно-патриотического воспитания, в котором участвует облвоенкомат.

В гости к школьникам пришли люди разных поколений: Валентина Азаренко, бывшая узница концлагерей и Нина Мигунова, пережившая блокаду Ленинграда; участник боев на Даманском полуострове в 1969 году Юрий Бимаев; отставной полковник органов госбезопасности Владимир Цветков, воевавший в Афганистане, лейтенант 68-го армейского корпуса Александр Иванов и один из основателей музея, студент промышленно-экономического техникума Александр Уразов.